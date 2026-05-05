De eerste grote wielerkoers van het jaar komt steeds dichterbij; aanstaande vrijdag start in Bulgarije de Giro d'Italia. Veel teams zijn nog niet bekend, maar langzaam druppelen de namen binnen. Onder hen de Nederlander Mick van Dijke.

De 26-jarige renner debuteert vrijdag in de Giro d'Italia. De 26-jarige Nederlander, die vorig jaar al wel de Tour de France reed, is opgenomen in de selectie van zijn ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe. Van Dijke moet assistentie verlenen aan kopmannen Jai Hindley en Giulio Pellizzari, die in het klassement de strijd willen aangaan met topfavoriet Jonas Vingegaard uit Denemarken.

Zesde in Parijs-Roubaix

Van Dijke kende een prima voorjaar, met als absolute hoogtepunt een zesde plek in Parijs-Roubaix. Op de befaamde wielerbaan mocht de Nederlander sprinten om de derde plek met onder anderen Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven en Mads Pedersen. Van dat clubje was Stuyven de snelste, voor Van der Poel, Christophe Laporte en Van Dijke. Toch verwarde de organisatie hem even met tweelingbroer Tim. Die finishte niet in De Hel van het Noorden.

Beide broers rijden wel voor hetzelfde Red Bull-BORA-hansgrohe. Alleen Mick mag mee naar Bulgarije voor de start van de Giro. Hij zal fungeren als knecht. De Australiër Hindley (30) won de Ronde van Italië in 2022. De 22-jarige Pellizzari uit Italië was dit jaar de beste in de Ronde van de Alpen. De rest van de selectie van de Duitse ploeg bestaat uit de Italianen Giovanni Aleotti en Gianni Moscon, de Duitsers Nico Denz en Ben Zwiehoff en de Rus Aleksandr Vlasov.

Meerdere teams maken renners bekend

Het Franse Decathlon CMA CGM mikt in het klassement op de Oostenrijker Felix Gall. Voor de sprintetappes heeft de ploeg Tobias Lund Andresen geselecteerd. De Deen boekte dit voorjaar al drie WorldTour-zeges.

De Nederlander Sjoerd Bax (30) rijdt komende weken met Pinarello Q36.5 zijn eerste grote ronde. Ook onder anderen Chris Harper is opgenomen in de Giro-selectie van de Zwitserse ploeg. De Australiër boekte vorig jaar een ritzege in de eerste grote ronde van het jaar.

