De WK wielrennen in Rwanda zijn in volle gang, maar er is deze week ook teruggeblikt op de vorige wereldkampioenschappen in Zwitserland. Vorig jaar ging het in Zürich namelijk vreselijk mis toen wielrenster Muriel Furrer (18) tijdens de juniorenwedstrijd overleed. Een getuigde doet een jaar later nu zijn verhaal.

Het is vrijdag namelijk exact één jaar geleden dat Furrer zwaar ten val kwam tijdens de wegwedstrijd. Ze viel hard in de bosjes en werd pas na lange tijd opgemerkt. Ze overleed een dag later aan hersenletsel in het ziekenhuis in Zwitserland. Haar dood zorgde voor een storm aan kritiek, want hoe kon het dat een wielrenster zo lang onvindbaar was tijdens een wedstrijd?

Getuige doet zijn verhaal

Furrer droeg geen GPS-tracker, wat het makkelijker zou hebben gemaakt om haar te vinden. Ook reed ze zonder oortjes. Een getuige die werkzaam was voor de organsatie van de wedstrijd, denkt dat die technologie haar beter had kunnen beschermen. In gesprek met het Zwitserse Blick doet deze Michael, die verder anoniem wil blijven, zijn verhaal over die inktzwakte wielerdag.

Hoewel het spekglad was, maakte hij zich eigenlijk geen zorgen. Hij wist echter dat het helemaal fout was toen alle rensters al weg waren. "Ik keek voortdurend richting het bos, want daar zie je vaak wilde dieren." Op dat moment, toen er niemand meer in de buurt was, zag hij echter de tiener liggen en wist Michael dat het foute boel was.

Ongeluk gemeld via de radio

"Daar zag ik een kleurrijke rode outfit op de groen en bruine ondergrond", weet hij nog. "Ik meldde het ongeluk meteen via de radio. Daarna werd alles in gang gezet."

In welke staat hij de wielrenster aantrof, wil de getuige uit respect voor de nabestaanden niet zeggen. "Ik weet dat er nog moeilijke dagen zullen komen voor familie en vrienden, maar ook voor de organisatie en mij. Ik wens iedereen sterke om deze moeilijke tijden te boven te komen."

Geen oortjes, wel GPS-tracker

Tijdens de WK wielrennen in Rwanda hebben alle renners nu wel een GPS-tracker. Die data wordt bij opvallende waarnemingen, zoals het heel lang stilstaan van een renner, meteen doorgestuurd naar onder meer de veiligheidsdiensten omdat er dan mogelijk een valpartij is geweest. Oortjes dragen de renners nog altijd niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tour de France. Het gebruik daarvan is tijdens het wereldkampioenschap verboden'