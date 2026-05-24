Dylan Groenewegen leek zondag eindelijk weer een sprintkans te gaan krijgen in de Giro d'Italia, maar dat liep na een dramatisch einde totaal anders. Het peloton misrekende zich en daardoor greep de kopgroep in Milaan de zege. Fredrik Dversnes bleek uiteindelijk de sterkste van het viertal koplopers.

Het peloton startte zondag in Voghera en kwam na een rit van 157 kilometer aan in de Italiaanse modestad Milaan. Het parcours was bijna helemaal vlak en in Milaan werd er afgesloten met een aantal plaatselijke rondes. De finish was in het centrum van de start en het leek een zekerheidje dat daar een massasprint zou volgen, maar het liep totaal anders.

Kopgroep verrast sprinters

Mico Maestri, Mattia Bais, Martin Marcellusi en Fredrik Dversnes namen na een paar kilometer de benen en hielden verrassend lang stand. In Milaan moesten de sprintersploegen heel hard aan de bak om de renners in te rekenen, maar zij bleken te weinig knechten te hebben om dat voor elkaar te krijgen. De kopgroep mocht daardoor gaan strijden om de zege en in de sprint van het viertal was Dversnes zijn drie Italiaanse medevluchters te snel af.

Achter de vier vluchters was Paul Magnier de snelste van het peloton. De Fransman won eerder al twee sprintetappes en was in de straten van Milaan net iets sneller dan Groenewegen, die zesde werd.

Voor Groenewegen betekent het dat hij nog maar één kans heeft in deze Giro, want alleen de laatste etappe naar Rome van volgende week zondag is geschikt voor de sprinters. De Nederlandse topsprinter zal zich daardoor in de slotweek eerst nog door een aantal zware bergetappes moeten slepen om een nieuwe kans te krijgen een etappe te winnen.

Vingegaard houdt roze

Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike hield de roze leiderstrui in zijn bezit. Bij de plaatselijke ronde in Milaan bleken de dranghekken dusdanig gevaarlijk geplaatst te zijn dat de organisatie uiteindelijk besloot om de etappe bij het ingaan van de laatste ronde te neutraliseren. Daarin werd dus enkel gestreden om de zege, maar tijdverschillen voor het klassement waren er daardoor niet.

