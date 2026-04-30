De Noorse wielrenster Kamilla Aasebo van Uno-X heeft op Instagram een aangrijpend verhaal gedeeld. Ze raakte betrokken bij een op het oog onschuldige val in Parijs-Roubaix, die achteraf veel heftiger bleek dan gedacht. "Ik heb pech gehad."

Aasebo kwam vervelend ten val in De Hel van het Noorden. Er waren meerdere rensters bij betrokken, onder anderen Chloë Dygert uit de Verenigde Staten en de Belgische Shari Bossuyt lagen ook op de grond. De 19-jarige Aasebo kon de koers niet vervolgen en moest naar het ziekenhuis. Haar ploeg Uno-X Mobility communiceerde met de buitenwereld dat ze breuken in haar kaak en elleboog had opgelopen, maar ook een lichte hersenbloeding. Dat kreeg nog een vervelend staartje.

Gekartelde lijn van oor tot kruin

Aasebo vertelt dat in een openhartig verhaal op Instagram. Een ingreep was in eerste instantie niet nodig voor de Noorse, maar later moest ze alsnog met spoed onder het mes. "Mijn verblijf in Frankrijk duurde veel langer dan verwacht. Uiteindelijk verergerde de hersenbloeding, waardoor ik een spoedoperatie moest ondergaan", begint de Noorse haar verhaal.

"Na tien lange dagen in Frankrijk - waarvan ik me er maar vijf kan herinneren - ben ik heel blij om eindelijk terug in Oslo te zijn, in het Ulleval-ziekenhuis", gaat Aasebo verder. Haar tekst wordt ondersteund door heftige beelden. Zo is er onder meer een foto te zien met een litteken van haar oor tot aan haar kruin.

Aasebo werd ook geopereerd aan de breuken in haar elleboog aan kaak. "Gelukkig is alles goed verlopen", vertelt ze. "Het ongeluk zelf was niet bijzonder dramatisch. Ik had gewoon heel veel pech met de afloop. Maar toen het eenmaal zo ernstig werd, heb ik ook heel veel geluk gehad met hoe goed alles is verlopen."

Focus op herstel

Aasebo zal nog even nodig hebben om terug te keren in koers. Voor nu ligt de focus op het terugkrijgen van beweging in haar rechterbeen. In haar post bedankt ze ook het medisch personeel dat zich de afgelopen tijd over haar heeft bekommerd. Ook sluit ze hoopvol af: "Ooit zal ik het tot de wielerbaan van Roubaix schoppen."