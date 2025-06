De Britse wielrenner Tom Pidcock houdt wel van een uitdaging, zo bleek ook deze week weer. De tweevoudig olympisch kampioen mountainbiken kan ook op het gewone asfalt goed uit de voeten. Het bleek voor hem aanleiding om samen met zijn sponsor een niet ongevaarlijke video te maken.

Pidcock is wielrenner van Q36.5 Pro Cycling Team, maar heeft ook een persoonlijke sponsor: Red Bull. En het energieblikjesmerk wilde wel eens een uitdagende video maken met de Brit in de hoofdrol.

Aan een touw de afdaling in

Samen met een motorrijder (als gangmaker) wil Pidcock namelijk zijn hoogste snelheid in een afdaling bereiken. Eerder tikte hij naar eigen zeggen al een keer de 100 per uur aan, maar daar moeten nog wat kilometers per uur bij. Pidcock vindt zijn fiets met een touw aan de motorrijder en samen duiken ze de afdaling in.

Uiteindelijk wordt de snelheid van liefst 115 kilometer per uur gehaald. Een duizelingwekkend getal, waar ze ook bij Red Bull een beetje van schrikken. "Oh mijn God", roept de man die die snelheid langs de weg opmeet uit. "Heb je dat gezien?"

De reacties zijn wisselend. Op Instagram zijn er veel die het een fascinerende uitdaging vinden, maar sommigen snappen er niets van. 'Waarom?', wil iemand simpelweg weten. Een ander zegt: 'Ik heb echt veel details nodig'. Weer een ander kan zijn sarcasme niet onderdrukken na de tamelijk risicovolle afdaling. 'Ik kan me voorstellen dat Q.365 hier heel erg blij mee is.'

Etappezege in Tour de France

Het is niet de eerste keer dat Pidcock met bizarre snelheden een afdaling ingaat. In de Tour de France van 2022 boekte hij een iconische ritzege. Tijdens de twaalfde etappe - een zware bergrit - kwam hij als eerste boven. Dat kwam mede door een adembenemende afdaling waarin hij veel sneller was dan zijn collega's en zelfs op de gevaarlijkste punten wist in te halen.

Twee keer goud

Pidcock is echter nog succesvoller in een andere wielerdiscipline: het mountainbiken. Zowel tijdens de Spelen van Parijs al die van Tokio won hij olympisch goud. In Japan was Mathieu van der Poel destijds een van de topfavorieten, maar hij ging al vroeg onderuit en moest de strijd staken.