De WK wielrennen zijn amper achter de rug, of het volgende landentoernooi staat alweer voor de deur. Deze week zijn in Frankrijk de Europese kampioenschappen wielrennen. Het zorgt voor gefronste blikken bij voormalig geletruidrager Erik Breukink.

Breukink krijgt voor zijn column in De Telegraaf de stelling: De EK zo kort achter de WK organiseren is gekkenwerk en mosterd na de maaltijd. Daar is de oud-topwielrenner het mee eens. Breukink noemt het 'heel vreemd'. "Eigenlijk ben ik zelf helemaal niet zo'n fan van de Europese kampioenschappen die in 2016 in het leven zijn geroepen", erkent Breukink.

WK boven alles

Volgens Breukink zijn de wereldkampioenschappen het ultieme voor een wielrenner. "De droom van iedere professional is om een jaar in de regenboogtrui te mogen rijden. Die trui is magisch en dat is vanuit historisch oogpunt zo gegroeid", ziet Breukink. Topwielrenner Tadej Pogacar won onlangs de wegrit en mag in 2026 voor het tweede jaar op rij de regenboogtrui dragen.

"Zelfs een gouden medaille op de Olympische Spelen kan daar niet aan tippen", zegt Breukink over de magie van de regenboogtrui. De tricot die komt bij het winnen van de EK is volgens Breukink 'leuk maar niet veelzeggend'. "De UCI heeft de EK zelf in het leven geroepen met een bepaalde noodzaak." Maar Breukink denkt dat er meer aanzien komt, als het niet in een tijdsperiode rond de WK is.

Vorig jaar was de volgorde precies andersom. Toen waren de EK wielrennen halverwege september en volgde een week later de WK in Zürich.

Pogacar favoriet

Nederland heeft in het korte verleden één Europees kampioen afgeleverd. In 2022 was het Fabio Jakobsen die de sprint won in München. De vorige editie werd gewonnen door Tim Merlier. Dit keer lijkt Pogacar de grote favoriet, gezien het heuvelachtige parcours en zijn vorm. Al zegt Breukink: "Hij heeft zijn belangrijkste doelen van dit jaar bereikt. Met het winnen van de Tour de France en vorige week de wereldtitel zou je denken dat het qua motivatie wel een keer wat minder zal zijn."