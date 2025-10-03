Tadej Pogacar is zondag wederom dé man om in de gaten te houden tijdens het EK wielrennen in Frankrijk. De Sloveense veelvraat, afgelopen week ongenaakbaar op het WK, geldt opnieuw als topfavoriet. Toch kijkt hij nadrukkelijk naar Remco Evenepoel, die met zijn WK-tijdritzege bewees in absolute bloedvorm te verkeren.

De 26-jarige Pogacar verscheen vrijdag ontspannen voor de internationale pers. Waar hij normaal bekendstaat om zijn korte antwoorden, nam hij deze keer uitgebreid de tijd. Duidelijk nog in opperbeste stemming na zijn magistrale solo in Rwanda. Het parcours in Frankrijk ligt hem bovendien uitstekend, met korte, pittige klimmetjes die garant staan voor een explosieve koers.

Dreiging van Evenepoel én Vingegaard

Zijn grootste uitdager? Zonder twijfel Evenepoel. Pogacar liet er geen twijfel over bestaan dat hij de Belg in topvorm ziet. "Remco is echt goed voorbereid, is gemotiveerd en oogt supersterk. Hij vloog in de tijdrit, hé", blikt hij terug op het WK, waar hij zelfs door de Belg werd ingehaald. "Hij heeft de vorm te pakken en mentaal is hij altijd voorbereid. Hij is er altijd op gebrand om zulke koersen te winnen. Hij zal erg goed zijn."

Niet alleen Evenepoel, ook Jonas Vingegaard verschijnt zondag aan de start. De tweevoudig Tour de France-winnaar rijdt zelden een eendagskoers, maar als hij dat doet, is hij meestal direct gevaarlijk. Pogacar weet dat maar al te goed. "Het is al lang geleden dat we elkaar in een eendagskoers hebben getroffen, maar als Jonas hier start, is dat omdat hij in vorm is", stelde de wereldkampioen.

Nieuwe solo op komst?

De vraag blijft of Pogacar opnieuw zijn handelsmerk uit de kast haalt: een lange aanval zoals vorige week in Rwanda. Daar reed hij iedereen zoek met een indrukwekkende solo van 66 kilometer, maar het EK kent een ander profiel. De koers is zeventig kilometer korter en vraagt om pure explosiviteit. Pogacar houdt de deur echter op een kier. "Misschien, als er een kans is. Ik denk het niet, maar zeg nooit nooit."

Pogacar hekelt volle kalender

Tot slot haalde de wereldkampioen nog uit naar de drukke wielerkalender. Het EK volgt opvallend kort na het WK en overlapt bovendien met andere koersen. "Dat is niet ideaal", is Pogacar stellig. "Renners worden gedwongen te kiezen. Onze kalender is nooit perfect, en ik zou er veel aan veranderen als ik mocht", zei hij met een glimlach.

Zondag om 11.45 uur gaat Pogacar van start in Frankrijk. Daar wacht hem een duel met Evenepoel en Vingegaard, in de strijd om een titel die nog ontbreekt op zijn imposante palmares.