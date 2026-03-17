Dat Mathieu van der Poel in vorm is aan het begin van het wielerseizoen, dat moge duidelijk zijn. De Nederlander schreef in Tirreno-Adriatico twee ritten op zijn naam, maar maakte in de slotetappe pas écht indruk. Dat zorgde voor de nodige verbazing in het wielerpeloton.

Er gebeurde namelijk wat merkwaardigs in de slotrit. Van der Poel had al twee ritten gewonnen, maar wilde duidelijk nog even controleren of hij wel écht goed in vorm was. Dat deed hij door tientallen kilometers heel hard op kop te rijden. Dat ging onder meer ten koste van veel grote namen in het peloton, waaronder zijn ploeggenoot Jasper Philipsen.

Ook profwielrenner Oliver Naesen merkte van dichtbij hoe hard het ging. Hij zat immers in het peloton tijdens de rittenkoers en weet in de HLN Wielerpodcast wel waarom de Nederlander flink gas gaf op kop. "Zijn inspanning was zuiver eigenbelang", merkt onze zuiderbuur op. "Hij wou ons echt, echt pijn doen."

Oefening voor Milaan-Sanremo

Dat deed hij volgens Naesen niet uit tactische overwegingen, maar als een soort verkapte training. Zaterdag rijdt hij namelijk Milaan-Sanremo en wil hij zijn titel daar prolongeren. Dan moet hij bergop wel meekunnen met ene Tadej Pogacar, de andere topfavoriet. Naesen weet wel dat hij na Tirreno-Adriatico zijn geld op Van der Poel zet. "Ik heb die week ongelooflijke dingen van hem gezien. Die overtuigen mij ervan dat hij topfavoriet nummer één is om Milaan-Sanremo te winnen."

Kritiek op opvallende actie

Overigens kon niet iedereen het beulswerk van Van der Poel waarderen. Voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner hekelde op zijn YouTube-kanaal de actie. 'Als ik dat zie, denk ik: Mathieu, ben je nu echt aan het doen wat ik denk dat je doet? Ben je hier een honderd procent domkop?' De Amerikaan vond immers dat Van der Poel gewoon Philipsen moest steunen om de rit te winnen en hem niet uit te putten.

Sterke start voor Van der Poel

Van der Poel begon eind februari aan zijn wielerjaar, nadat hij eerst weer onverslaanbaar was tijdens het veldrijden. De Nederlander won meteen met overmacht Omloop het Nieuwsblad. In Tirreno-Adriatico won hij de tweede en de vierde etappe. Zaterdag hoopt hij voor de derde keer Milaan-Sanremo te winnen. Daar was hij in 2023 en 2025 ook al de beste.

Later dit voorjaar rijdt hij onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Beide legendarische klassiekers won hij al drie keer, Parijs-Roubaix kan hij zelfs voor het vierde jaar op een rij winnen.