Vanuit de kopgroep speelt zich een bijzonder moment af in Milaan-Sanremo. Andrea Peron van Team Novo Nordisk laat zich tijdens de koers even terugzakken naar de ploegwagen om insuline toe te dienen. De Italiaan doet dat zonder stil te staan en keert daarna weer terug naar voren. Team Novo Nordisk is uniek in het profwielrennen: alle renners hebben diabetes type 1 en moeten hun suikerspiegel continu monitoren.

Team Novo Nordisk is een unieke verschijning in het profwielrennen. De Amerikaanse ploeg bestaat volledig uit renners met diabetes type 1 en rijdt met een duidelijke missie: laten zien dat topsport op het hoogste niveau mogelijk is met de aandoening. Renners maken gebruik van sensoren die continu hun bloedsuiker meten en kunnen indien nodig tijdens de koers bijsturen.

Peron laat zich dus bewust even uitzakken om zijn waardes te corrigeren. Dat leverde ook bij de commentatoren de nodige uitleg op. Oud-renner en co-commentator bij Eurosport Bobbie Traksel duidde het moment: "Deze man heeft suikerziekte type 1. Hij moet even bijspuiten. Dit mag je dus niet doen als je geen suikerziekte hebt, dan is het doping. Wat zij hebben, is een meter op het lichaam die direct de suikerspiegel meet. Als die te hoog is, dan mag hij bijspuiten."

Tegenvaller Pogacar

Een ander opvallend moment in de beginfase van Milaan-Sanremo is het uitvallen van belangrijke schakel Jan Christen. De jonge Zwitser, ploeggenoot van Tadej Pogacar, komt ten val en moet al vroeg de koers verlaten. Een flinke tegenvaller voor UAE Team Emirates, waar Christen een belangrijke rol had kunnen spelen in de finale. Ook Orluis Aular (Movistar) raakt betrokken bij de valpartij en moet de wedstrijd verlaten.

De koers begon onrustig, met al vroeg chaos in het peloton. De eerste kopgroep van de dag reed verkeerd op een rotonde en zag de voorsprong direct verdwijnen. Het zorgde voor verwarring in de openingsfase, waarna het peloton de controle snel weer overnam.