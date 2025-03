Concurrenten Mathieu van der Poel komen superlatieven te kort: 'Verslagen door een monster'

Mathieu van der Poel was vrijdag maar weer eens de beste. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck zette de E3 Saxo Classic naar zijn hand met een indrukwekkende demarrage. Zijn concurrenten waren na afloop vol lof.

Mads Pedersen van Lidl-Trek was de enige die Van der Poel nog enigszins kon volgen. Op een gegeven moment moest ook de Deen lossen en pas na de finish zagen de twee elkaar pas weer. "Vandaag had ik goede benen, en dit is het beste resultaat ooit voor mij in deze koers. En om door een monster verslagen te worden, dat is oké.”

Mathieu van der Poel is door bijzondere gebeurtenis voorzichtiger geworden: 'Dat is toch een dingetje' Wielrenner Mathieu van der Poel houdt van hoge snelheden. Niet alleen op de fiets, maar ook op ski's en in de auto. Sinds zijn dertigste verjaardag in januari doet hij echter toch wat voorzichtiger. "Het was wel een wake up-call."

'Monster'

De oud-wereldkampioen had al gauw door dat Van der Poel een maatje te groot voor hem was. “Ik denk dat het duidelijk is. Hij ging op de Kwaremont en reed daar heel hard, vanaf de voet. Daar kon ik zijn wiel niet meer houden. Hij is ongelooflijk goed en het was onmogelijk om nog terug te komen. Daar had ik geen antwoord meer op."

Ook nummer drie Filipo Ganna, die tijdens Milaan-San Remo knap tweede werd achter Van der Poel, wist niet goed wat hij moest zeggen na de streep. “Ik hoopte die twee nog te volgen, want je hoopt alles goed te doen in zo’n wedstrijd, maar ik ben gewoonweg te zwaar voor die beklimmingen met die jongens. Daarom ben ik heel blij met deze prestatie. In laatste kilometers zat ik diep in de rode zone, maar ik moest blijven rijden…”

'Explosieve' Mathieu van der Poel baart opzien: 'Ze zouden hem hiervoor moeten arresteren' Mathieu van der Poel was schier onverslaanbaar bij Milaan-San Remo. De Nederlander fietste samen met wereldkampioen Tadej Pogacar naar de streep, terwijl ook Filippo Ganna nog aansloot. Dat tweetal was kansloos in de sprint, waardoor Van der Poel voor de tweede keer het wielermonument won.

Van der Poel niet blij

Van der Poel zelf was niet blij met zijn concurrentie, al zei hij niet specifiek om welke renners/ploegen dit ging. Tijdens de openingsfase van de Belgische koers was er een valpartij in het peloton, waardoor deze in tweeën gesplitst werd. Dat was voor sommige ploegen het signaal om te gaan rijden. Daar was de Nederlander niet over te spreken na afloop van de E3.

Mathieu van der Poel hekelt (onsportieve) tactiek van concurrentie: 'Dat vonden zij nodig' Mathieu van der Poel was vrijdag de beste tijdens de E3 Saxo Classic in Vlaanderen, maar dat ging niet met vallen en opstaan. Na afloop bedankte hij zijn ploeg en deelde hij een kleine sneer uit aan de concurrentie.

Bespuugd

Hoewel vrijwel alle wielerliefhebbers en renners in het peloton genieten van de prestaties van Van der Poel, blijkt toch niet iedereen even groot fan. Tijdens de E3 werd de oud-wereldkampioen, die op dat moment al solo reed, bespuugd door een toeschouwer langs de kant. Op beelden is dit goed te zien, al laat Van der Poel niks aan zichzelf merken.