De hegemonie van Tadej Pogacar is inmiddels tot eenzame hoogte gestegen. In de Ronde van Vlaanderen liet de Sloveense veelvraat andermaal zien wellicht de beste renner ooit te zijn. Oud-renner Lance Armstrong weet wel wie hij als beste ooit ziet.

Op Tadej Pogacar staat al jaren geen maat, maar in het huidige seizoen is het inmiddels bizar te noemen wat de Sloveen allemaal voor elkaar bokst. Daarmee komt hij ook steeds meer in de buurt van diverse records van die andere renner die ooit zo'n hegemonie had: Eddy Merckx. Daarmee wordt de discussie over de beste rijder ooit nogmaals aangewakkerd. Dopingzondaar Lance Armstrong weet wel wie hij zou kiezen.

Beste renner ooit?

"Het enige wat de overwinning in Vlaanderen van Pogacar had kunnen verhinderen, was een valpartij of pure pech", meent de oud-wielrenner uit de Verenigde Staten in zijn eigen podcast The Move. De absolute overmacht waarmee hij al zijn concurrenten te slim af was, waaronder Mathieu van der Poel, laat geen twijfel over bij de coureur, die zijn zeven Tour de France-zeges ontnomen zag worden.

"Het is er veel over gegaan, maar ik denk dat we moeten stoppen met deze discussie over wie de beste is: hij of Eddy Merkx. Naar mijn mening is het debat voorbij. Deze jongen is ontzettend goed, hij is de beste aller tijden", laat de 54-jarige Armstrong optekenen.

Bovendien laat Armstrong zijn licht schijnen over de concurrentie van Pogacar, en dan in het bijzonder Van der Poel, Wout van Aert en Remco Evenepoel. "Je ziet het aan de andere renners waar hij tegen koerst, die weten gewoon de afloop al. En dat zijn geen koekenbakkers, het zijn de galacticos."

Parijs-Roubaix

Dit seizoen won Pogi alle koersen waar hij aan de start verscheen: de Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. "En hij won vorig jaar ook al zijn laatste vier races", merkte Armstrong op. "Dus hij is nu al zeven wedstrijden op rij ongeslagen. Dat is absurd." Komend weekend staat Parijs-Roubaix op het programma, en hoopt Pogacar nogmaals te winnen. Hij zal sowieso heel gemotiveerd aan de start verschijnen, daar hij dat monument nog nooit won.