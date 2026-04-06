Tadej Pogacar pakte afgelopen weekend de zege in de Ronde van Vlaanderen, maar hij dacht zeker niet alleen aan zichzelf na de overwinning. Zo bracht hij Pauline Ferrand-Prévot op een wel hele bijzondere manier naar de huldiging: op de buis van zijn fiets.

Pogacar vocht zondag een titanenstrijd uit met Mathieu van der Poel en uiteindelijk kwam de Sloveen als winnaar uit de bus. Voor de tweevoudig wereldkampioen was het de derde keer dat hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Na afloop beleefde hij nog wat leuke momenten met Van der Poel en Remco Evenepoel, die samen met Pogacar het podium vormden. De Sloveen werkt vanaf maandag vooruit naar zijn volgende doel: Parijs-Roubaix op 12 april.

Bij de vrouwen was het ook een spannende strijd. Uiteindelijk werd de Ronde van Vlaanderen gewonnen door een ijzersterke Demi Vollering. De Nederlandse gaf na de race al aan dat ze 'heel diep moest gaan' om haar concurrenten te verslaan. Tweede werd de Franse Ferrand-Prévot. Voor het tweede jaar op rij kwam de Tour-winnares van 2025 als tweede over de finish tijdens Vlaanderens Mooiste.

Ferrand-Prévot is in Nederland ook bekend door haar relatie met wielrenner Dylan van Baarle. De Franse is sinds september verloofd met de Nederlandse winnaar van onder andere Parijs-Roubaix in 2022 en Omloop het Nieuwsblad in 2023.

Bijzondere lift

Na haar tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen kreeg Ferrand-Prévot een wel heel bijzondere lift naar het podium. De Franse kreeg een aanbod van Pogacar, de winnaar bij de mannen. Ferrand-Prévot neemt plaats op de bovenbuis van de fiets van de Sloveen en zo rijden de twee naar het podium van de Ronde van Vlaanderen. "Dit stond niet op onze bingo-kaart", grapt de UCI bij het delen van de beelden via social media.

Pogacar en Ferrand-Prévot hebben een grote overwinning met elkaar gemeen. Beide renners wonnen afgelopen jaar de Tour de France. De Sloveen schreef de grote Franse rittenkoers al vier keer op zijn naam, Ferrand-Prévot won de Tour de France Femmes vorig jaar voor het eerst.