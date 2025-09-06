Na dit weekend is het over en klaar met de imposante carrière van wielrenner Geraint Thomas (39). De Welshe winnaar van de Tour de France 2018 doet mee aan de Tour of Britain en bevrijdt daarna zijn voetjes uit de klikpedalen.

Hoe je die naam Geraint precies moet uitspreken? Dat doet er eigenlijk niet toe, want in het peloton wordt hij simpelweg 'G' genoemd. Die koosnaam wordt alom gebruikt, want G is een populaire renner bij zowel publiek als in de koers.

Tegen CyclingUpToDate zegt hij dat bij hem dag na dag de emoties toenemen. "Jazeker. Het is onwerkelijk, want het hotel waarin we verblijven bevindt zich maar een paar kilometer van de zaal waarin ik ben getrouwd. Dat ik hier ben met het team en dat we met de koers ook door Wales gaan, dat maakt het erg bijzonder. Ik mag in mijn handjes knijpen dat we hier in Wales finishen."

Pijn

Hij gaat verder: "Het voelt wel gek, zeker nu ik mijn vrouw en zoon zie. Morgen gaat het nog veel meer pijn doen", zo blikt hij vooruit naar de slotetappe van zondag.

"Ik zal zeker emotioneel zijn zodra ik mijn gezin zie. Nu voel ik me best kalm, maar ik weet nog toen ik ze in Parijs zag, bij het einde van de Tour de France... Wow. Ik zal proberen mezelf in te houden, maar ja, dat gaat vermoedelijk niet lukken."

Jeuk

Wat gaat de man die ook nog tweede en derde werd in de Tour én ook in de Giro d'Italia voortaan doen? "Oh, ik zal met het team praten over een mogelijke andere rol. En verder zal ik een poosje vrijaf nemen. Even mezelf losmaken van de wereld van het wielrennen voor een paar weken. Na een week of twee niksen zal ik wel jeuk voelen om weer iets te doen."

Ex-ploeggenoot Wout Poels zegt tegen NRC over G dat het bij hem alles of niets is. "Daartussen zit niet zo veel. Óf hij trainde en koerste volle bak, óf hij was aan het feesten. Kerstmis is voor hem een jaarlijks hoogtepunt."