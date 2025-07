Geraint Thomas rijdt dit jaar zijn laatste Tour de France, maar hij is nog altijd bloedfanatiek. In de eerste etappe verloor de oud-winnaar uit Wales wat tijd doordat hij in een verkeerde waaier zat. Thomas rijdt dit jaar geen algemeen klassement, maar toch was hij woest op zichzelf.

Thomas rijdt dit jaar vooral als ondersteuning van Carlos Rodriguez, de klassementsman van Ineos Grenadiers. De rijder uit Wales verloor in de eerste etappe al een kleine veertig seconden op de klassementsrenners, omdat hij in de verkeerde waaier zat. Niet erg zou je denken, maar voor Thomas wel. Hij was woest op zichzelf en kon het niet laten om zichzelf de huid vol te schelden.

'Jij sukkel!'

Thomas was woest en ging te keer tegen zichzelf na de fout. "Dat was teleurstellend voor me. Toen was ik echt geïrriteerd, maar vooral op mezelf. Je weet dat zo'n waaier gaat en ik was misschien 7 of 8 renners achter. Ik wist dat ik moest bewegen, maar dat zou nogal wat tijd en moeite gekost hebben. Ik wist dat het ging gebeuren, maar ik wilde op mijn plek blijven om mijn benen te sparen. Daarna heb ik vijftien kilometer alleen maar op mezelf gevloekt", zo vertelde de oud-winnaar in gesprek met GT Cycling Club.

Voor Thomas is het dan ook onbegrijpelijk dat hij nog zulke fouten maakt in het laatste jaar van zijn carrière. "Dan ben je negentien jaar profrenner en dan maak je nog steeds van zulke domme kleine foutjes. Zelfs als je weet dat het gaat gebeuren. Het is helemaal niet de bedoeling dat ik voor het algemeen klassement reed, maar het zit nog altijd in me. Jij sukkel denk ik dan."

Afscheidstour

Voor de 39-jarige klimmer uit Cardiff is dit jaar de laatste keer dat hij de Tour rijdt. In 2018 kende hij het meest succesvolle jaar uit zijn loopbaan, aangezien hij toen de Franse rittenkoers won. Ook won hij Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland.

