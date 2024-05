Plaspauze werd Jonathan Milan bijna fataal: 'Peloton lag in waaiers uit elkaar'

Jonathan Milan spurtte in Centro naar alweer zijn derde ritzege in de Ronde van Italië. Toch leek de Italiaanse sprinter met nog 60 kilometer te gaan niet aan sprinten toe te komen. Milan was namelijk één van de slachtoffers van het peloton, dat dankzij waaiers in stukken was gesplitst.

"Laten we zeggen dat ik even was gestopt", begint Milan na zijn overwinning met een grijs op zijn gezicht. "Maar toen ik terug naar voren reed, bleek dat het peloton in waaiers uit elkaar lag. De jongens hebben zoals altijd fantastisch werk gedaan. Ze hebben vol gas gegeven om terug te komen en de eerste groep terug te pakken."

Beste sprinter van de Giro

Nadat Milan dankzij zijn team terugkeerde in het peloton bleven zij alert voorin de koers. In de technische finale kon hij wederom op de steun van zijn sterke team rekenen. "Mijn ploeggenoten hebben me ook nog eens in de perfecte positie afgezet. We wisten dat we kalm moesten blijven tot de slotbocht. Daar kon Simone Consonni op 400 meter van de streep beginnen met zijn lead-out."

Na het sterke werk van Consonni ging Milan aan en wist niemand meer in de buurt van de Italiaan te komen. "Het is best indrukwekkend hoe iedereen zijn deel heeft gedaan en zich volledig heeft gegeven voor ons gezamenlijk doel. Ik ben heel blij en trots hoe we dat hebben afgewerkt."