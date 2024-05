Jonathan Milan heeft hattrick in Giro te pakken en geeft concurrentie wederom het nakijken

Jonathan Milan heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In een biljartvlakke rit kwam een massasprint nooit in gevaar. Even leken waaiers roet in het eten te gooien van Milan, maar hij kon toch terugkomen. In de sprint was er niemand in staat om de Italiaan van zijn derde zege van deze ronde af te houden.

De kans is groot dat Tadej Pogacar deze editie van de Giro d'Italia op zijn naam gaat schrijven. Pogi verdedigt een ruime voorsprong en is met afstand de sterkste in koers. Bij een overwinning in de Giro stopt het echter niet voor de Sloveen. Hij gaat ook van start in de Tour de France om daar de unieke dubbel in de wacht te slepen. Volgens Tom Dumoulin is dit het jaar waarin het moet gebeuren voor Pogacar, toch liet hij weten dat er enkele gevaren schuilen in de manier van koersen bij de Sloveen.

Tom Dumoulin kijkt met verbazing naar Tadej Pogacar: 'Ik focuste op belangrijke ritten, dat doet hij niet' Tadej Pogacar probeert dit seizoen zowel de Giro als de Tour op zijn naam te schrijven. Een van de laatste klassementsrenner die voor diezelfde dubbel ging was Tom Dumoulin. De Nederlander denkt dat Pogacar wél kan slagen in de unieke dubbel, doordat de Sloveen zoveel beter is dan zijn concurrentie.

Italiaanse vluchters

Met het profiel van de etappe van vandaag was het maar de vraag welke moedige renners voor de aanval zouden kiezen. Dat het uiteindelijk resulteerde in een volledig Italiaanse vlucht is dan geen verrassing. Andrea Pietrobon (Polti Kometa) snelde vroeg weg uit het peloton en kreeg Manuele Tarozzi en Alessandro Tonelli twee renners van VF Group Bardiani-CSF Faizanè met zich mee. Het drietal aan kop van de wedstrijd kreeg direct de ruimte van het peloton, waardoor de voorsprong snel opliep tot een kleine drie minuten.

Profiel van de dertiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Halve rustdag

Er werd veel gepraat en gelachen onder de renners, wat was terug te zien in de snelheid. De sprintersploegen namen hun verantwoordelijkheid in het peloton en controleerden de voorsprong. Echt veel was er niet te beleven waardoor het haast een halve rustdag leek voor de renners. Jonathan Milan investeerde wel energie in de tussensprint waar hij Kaden Groves versloeg, om zo zijn voorsprong verder uit te bouwen in het puntenklassement.

Waaiers

Op 62 kilometer van de finish brak de koers los. INEOS Grenadiers posteerde zich aan kop van het peloton en gooide het op een kant. Dankzij de wind en het werk van de ploeg van Geraint Thomas ontstonden er breuken in het peloton Hierdoor kwam er een grote groep renners op achterstand te rijden.

Eén van de grote afwezigen was Milan die in zijn eentje de oversteek probeerde te maken. Even leek het erop dat de Italiaanse sprinter weer kon aansluiten in het peloton, maar hij kreeg het gat niet gedicht. Bij het binnenrijden van een dorpje even later ging de wind logischerwijs liggen, waardoor Milan met hulp van zijn ploeg Lidl-Trek alsnog terugkeren. Toch heeft hij hiermee de nodige energie verspild.

🚴🇮🇹 | De schoonheid van waaierrijden wordt prachtig in beeld gebracht. Jonathan Milan is zo dichtbij, maar toch ook zo ver weg. 💨💨 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/1YhTxDsp1L — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2024

Laatste vluchter ingerekend

Dankzij het hoge tempo in het peloton werd de kopgroep binnen een mum van tijd ingerekend op 43 kilometer van de streep. Iets later gingen Dries De Pooter (Intermaché-Wanty) en Martin Marcellusi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) in de tegenaanval. Ondanks dat de sprintersploegen op hoog tempo bleven doorrijden pakte het duo toch een halve minuut voorsprong.

Aan kop van de koers was De Pooter alleen overgebleven, maar de Belg werd negen kilometer voor de meet opgeslokt door het peloton. Daar lag het tempo behoorlijk hoog om de voorbereiding op de sprint in gang te brengen.

Massasprint

Met nog vijf kilometer te gaan zaten alle klassementsrenners en sprinters vooraan bij het ingaan van de technische finale. De trein van Milan deed voortreffelijk werk door hun kopman goed voorin te houden. Mede door dat vele bochten in de finale werd het peloton op een lint gereden. Wat betekende dat renners moeilijk naar voren konden rijden.

Fernando Gaviria ging als eerste aan op 300 meter van de meet. Maar al snel nam Milan over en kwam hij wederom als eerste over de streep. Met een machtige sprint was er geen enkele sprinter die de Italiaan kon bedreigen. Achter de winnaar completeerden Stanisław Aniołkowski en Phil Bauhaus het podium in Cento.

Tim van Dijke spurtte namens Visma | Lease a Bike naar een knappe vierde plaats in de sprint. De Nederlander toont zich wederom van zijn goede kant, nadat hij voor de zoveelste keer dit jaar zijn team een goede dienst verleent. Tim Merlier, die al meerder keren duelleerde met Milan, zat te ver weg om voor een goede klassering te kunnen sprinten.

🚴🇮🇹 | Hattrick Milan! De trein lanceert Jonathan Milan uitstekend en hij maakt het af. Sprintles! Van Dijke eindigt in zijn slipstream in de subtop. 🚂🙌 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/sCg0STfMPR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2024

Cruciaal weekend voor de klassementsmannen

Nadat het vandaag de beurt was aan de sprinters kunnen de kopmannen voor het algemeen klassement dit weekend aan de bak. Zaterdag wacht een vlakke tijdrit van 31,2 kilometer waarin er ongetwijfeld grote verschillen gaan ontstaan. De volgende dag worden de renners wederom getest in een uitdagende bergetappe van in totaal 222 kilometer, waarin er 5.400 hoogtemeters worden overwonnen.

Daguitslag etappe 13

Volgt later...

Algemeen klassement na etappe 13

Volgt later...