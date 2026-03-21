Remco Evenepoel heeft een paar spannende dagen achter de rug in aanloop naar de Ronde van Catalonië. De Belgische kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe zat door extreme weersomstandigheden vast op Tenerife, waar hevige sneeuwval en storm het trainingskamp op de vulkaan El Teide flink verstoorden. Zijn deelname aan de Spaanse rittenkoers kwam daardoor even serieus in gevaar.

Het eiland dat doorgaans bekendstaat als zonnig vakantieoord en als uitstekende plek om te trainen werd getroffen door storm Therese. Vooral op hoogte zorgden felle regenbuien en sneeuw voor gevaarlijke omstandigheden. Evenepoel zat daardoor twee dagen vast bovenop de Teide, omdat de wegen door het noodweer waren afgesloten. Via Instagram liet zijn vrouw Oumi Rayane weten dat het gebied tijdelijk niet kon worden verlaten.

Afdaling onder politiebegeleiding

Bij de ploeg werd intussen gezocht naar oplossingen om hun kopman toch tijdig aan de start te krijgen. Een helikopteroptie werd overwogen, maar uiteindelijk koos men voor een afdaling met de auto. Dat gebeurde onder politiebegeleiding, zodat Evenepoel en zijn entourage veilig van de besneeuwde berg konden geraken en hun reis richting het vasteland konden voortzetten.

De situatie zorgde voor spanning, niet alleen bij de renner zelf maar ook bij de organisatie van de Ronde van Catalonië. Daar staat een sterk deelnemersveld klaar, met onder meer Jonas Vingegaard, João Almeida en Richard Carapaz. Het vooruitzicht op een eerste krachtmeting tussen Evenepoel en Vingegaard dit seizoen hing daardoor even aan een zijden draadje.

i Remco Evenepoel zat met zijn vrouw Oumi Rayana vast op besneeuwde berg in Tenerife. ©Instagram

Ronde van Catalonië

Sportief gezien geldt de rittenkoers als een belangrijke graadmeter richting de Ardennenklassiekers. Evenepoel kende een wisselvallige start van zijn seizoen, met succes op Mallorca en in de Ronde van Valencia, maar een tegenvallend optreden in de bergen van de UAE Tour. Het trainingskamp op Tenerife moest hem opnieuw richting topvorm brengen.

Doorheen de week wachten in Catalonië meerdere zware bergetappes en zelfs aankomsten boven de tweeduizend meter. Voor Evenepoel is het dus cruciaal dat hij zonder verdere problemen aan de start verschijnt. Na de recente sneeuwchaos lijkt dat nu weer mogelijk, al blijft het in aanloop naar zijn vlucht nog even spannend.

Milaan- Sanremo

Ondertussen staat zaterdag met Milaan-Sanremo het eerste wielermonument van het seizoen op het programma. Titelverdediger Mathieu van der Poel behoort opnieuw tot de topfavorieten, maar krijgt stevige concurrentie van onder meer Tadej Pogacar en Wout van Aert. De Italiaanse klassieker over bijna 300 kilometer staat traditioneel garant voor spektakel, vooral op de slotklimmen van de Cipressa en de Poggio.

De koers start in Pavia en finisht aan de Ligurische kust in Sanremo. De verwachting is dat de favorieten daar opnieuw het verschil zullen proberen te maken, zoals in eerdere edities. Wielerlegende Hennie Kuiper waarschuwde zelfs dat Pogacar mogelijk al eerder in de finale de aanval opent. Toch ziet hij Van der Poel als belangrijkste kanshebber op de overwinning.