Nu het wielerseizoen weer langzaamaan is begonnen, zijn alle ogen in België gericht op Remco Evenepoel. De wereldkampioen tijdrijden krijgt in eigen land altijd bakken met kritiek over zich heen, waardoor de druk op hem alsmaar toeneemt. Michael Boogerd snapt daar helemaal niet van en neemt het op voor de Oost-Vlaming.

Het seizoen van Evenepoel begon voortvarend. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-Bora-Hangsgrohe staat de teller van de Vlaamse veelvraat inmiddels alweer op zes overwinningen. In januari pakte hij de winst in drie kleinere Spaanse eendagskoersen, terwijl de renner in de Ronde van Valencia goed was voor twee etappezeges én het eindklassement. In de UAE Tour kwam daar nog een tijdritoverwinning bij.

'Niet fris'

Tijdens de eerste echte bergetappe in de ronde van de Emiraten moest Evenepoel zijn meerdere erkennen in het Mexicaanse supertalent Isaac del Toro van UAE. Na afloop vertelde de regerend olympisch kampioen op de weg én de tijdrit dat hij 'niet helemaal fris meer was'.

Michael Boogerd

En zoals wel vaker gebeurt in het immer optimistische België, ging het de afgelopen dagen veel meer over die ene inzinking, dan over alle successen van daarvoor. Onterecht vindt voormalig topwielrenner Michael Boogerd. "Ik woon in België en daar zie je dat de kranten er dagelijks vol van staan", vertelt Boogerd in de nieuwe NOS Wielerpodcast. "Als Evenepoel last heeft van zijn grote teen, dan staat dat breed uitgemeten. Dat gaat helemaal nergens over natuurlijk."

"Als je kijkt naar zijn erelijst, dat is bijzonder hè", vervolgt de voormalig Rabobank-renner. "Hij begon op late leeftijd met wielrennen, want hij kwam uit het voetbal. En hij is echt bijzonder, als je zo’n erelijst hebt. Waarom moet hij de Tour winnen? Waarom? Is het niet goed genoeg?"

Palmares

Met zijn 26 jaar is Evenpoel inmiddels al goed voor een hele waslijst aan overwinningen. Onder meer diverse wereldtitels, olympische titels én de winst in monumenten prijken op zijn palmares. Daarnaast won hij ook al etappes in alle grote rondes en bemachtigde hij de rode trui als winnaar van de Vuelta.

"Hij heeft de Vuelta gewonnen en in Nederland riep iedereen dat hij de Tour moest winnen", zo stelt Boogerd. "Hij is dan tweede geweest en heeft verder ook een schitterend palmares. Het is voor zo weinig mensen weggelegd om überhaupt een grote ronde te winnen. Als je dan kijkt naar zijn erelijst, dan denk ik: ‘Laat die jongen lekker met rust en laat hem een beetje genieten’."

Klassiekers

"Hij wint koersen ook niet op een normale manier hè. Het WK en de Olympische Spelen. Het is gewoon heel bijzonder wat hij doet", zo besluit Boogerd. Evenepoel werkt nu toe naar het klassieke voorjaar, waar hij hoopt te schitteren in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.