Het slopen van Dylan van Baarle uitgelegd: 'Ik laat de andere jongens een rustige dood tegemoet gaan'

Het wielerseizoen begint in Europa vandaag: zaterdag 24 februari is het tijd voor de aftrap van het klassiekerseizoen met Omloop Het Nieuwsblad. Let op Dylan van Baarle. Zijn manier van slopen bleek ook afgelopen jaar weer succesvol.

Van Baarle is geen spectaculaire wielrenner die we op de steilste bergen mee zien gaan met de beste renners. In de grote ronden moet hij zich met zijn beulstempo vaak schikken in de rol van superknecht van klassementsmannen als Jonas Vingegaard. Maar in het voorjaar mag de renner van Visma - Lease a Bike zich vaak zelf laten zien. En dat is het moment dat andere renners hem het meest vrezen.

Van Baarle legt aan het Algemeen Dagblad uit hoe hij zijn concurrenten pijn doet in eendagskoersen. Met een verrassende solo probeert hij weg te rijden. Vaak succesvol. "Bij mijn zege in Roubaix, maar ook in de Omloop vorig jaar, sloop ik die andere jongens gewoon langzaam. Ik laat ze een rustige dood tegemoet gaan. Achter mij rijden is op die momenten geen cadeau."

'Puur op gevoel'

Vervolgens kijkt Van Baarle wat zijn sloopwerk heeft aangericht bij zijn tegenstanders. "Ik probeer ze er eerst zo lang mogelijk bij te houden zonder dat ze niet meer overnemen. Op die momenten praat ik niet zoveel met tegenstanders. Ik kijk een beetje hoe ze rijden en hoe het eruitziet, maar trek vooral mijn eigen plan. Als de snelheid eruit gaat, moet ik het moment zoeken dat ik ze er definitief af kan rijden. Die versnelling is puur op gevoel. Ik kijk eigenlijk niet veel naar mijn meter.”