Het rommelt flink in het wielerpeloton. Israel-Premier Tech en renner Derek Gee liggen met elkaar in de clinch over zijn toekomst. De ploeg wil de 28-jarige Canadees koste wat kost aan zijn contract tot 2028 houden, terwijl Gee volgens diverse media al zijn jawoord heeft gegeven aan INEOS Grenadiers.

Volgens de Britse wielerjournalist Daniel Benson tekende Gee onlangs bij INEOS, waar hij vanaf 2026 als kopman voor de grote rondes wordt binnengehaald. Toch denkt Israel-Premier Tech daar heel anders over. "We geloven dat Gee nog altijd een geldig contract heeft tot 2028", aldus de ploeg in een officieel statement. "Samen met de UCI en zijn vertegenwoordigers zoeken we naar een oplossing, maar het contract moet worden nageleefd", klinkt het stellig.

De soap rond Gee begon al eerder deze maand. Opvallend genoeg werd hij last-minute geschrapt uit de selectie voor de Vuelta a España, terwijl hij daar eigenlijk als kopman aan de start zou verschijnen. Officieel had dat te maken met een 'trainingsincident', maar de timing doet vermoeden dat zijn aanstaande vertrek de echte reden was.

Van laatbloeier tot gewilde kopman

Voor INEOS zou Gee een welkome versterking zijn. De Britse ploeg zoekt al een tijdje naar een klassementsrenner die de grote rondes kan dragen. Met Gee halen ze een laatbloeier binnen die de laatste jaren flink stappen zette. In 2023 brak hij door met vier tweede plaatsen in de Giro d’Italia, een jaar later won hij zijn eerste WorldTour-ritten en dit seizoen eindigde hij zelfs vierde in de Giro.

Dat Gee in trek is, is niet verrassend. Dit seizoen won hij O Gran Camiño, reed hij top-3 in de Tour of the Alps en pakte hij de Canadese wegtitel. In de Giro klom hij mee met de besten en eindigde hij knap als vierde in het algemeen klassement. Het maakte hem in één klap tot een van de meest gewilde renners op de transfermarkt.

Twee werelden: rust bij Milan, onrust bij Gee

Terwijl de gehele wielerwereld in afwachting is van de toekomst van Gee bij Israel-Premier Tech, werd vrijdag wél de toekomst duidelijk van een andere toprenner. Sprintkanon Jonathan Milan zette zijn handtekening onder een nieuw contract bij Lidl-Trek, waardoor hij tot eind 2029 aan de Amerikaanse ploeg verbonden blijft.

Voor Milan lijkt de toekomst dus stabiel en veelbelovend, terwijl de situatie rond Gee voorlopig allesbehalve helder is. Waar de Italiaan met Lidl-Trek verder bouwt aan een imponerende sprinttrein, hangt boven Gee’s carrière een schaduw van juridische strijd en onzekerheid.