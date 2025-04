Populaire Puck Moonen geeft inkijkje in 'magie' in de slaapkamer: 'Ik krijg het heel heet'

Populaire wielrenster Puck Moonen heeft haar fans een inkijkje gegeven in de slaapkamer. Naast haar bed heeft ze een 'magisch' apparaat dat haar een perfecte nacht oplevert. "Ik kan niet meer zonder."

De fietsende influencer met 865.000 volgers geeft in een YouTube-video een rondleiding door haar huis. Ze kocht haar droomhuis met haar ex-vriend, BMX'er Twan van Gendt, tijdens de coronapandemie in 2020. Sinds augustus vorig jaar is ze weer alleen de eigenaar van de woning en heeft ze die volledig naar eigen smaak laten verbouwen.

Zo zit er een gloednieuwe keuken in en is er genoeg ruimte voor al haar fietsuitrusting en om te trainen. "De slaapkamer is ook heel belangrijk", zegt Moonen terwijl ze de camera meeneemt naar boven. Eerst komen ze nog langs de badkamer.

"Het is wel rommelig", aldus de influencer. Er ligt nog een hoopje gedragen kleren op de grond. "Maar ik geef de schuld aan de verbouwing."

Verloofde

Dan volgt de slaapkamer, die deelt ze met haar nieuwe vriend en inmiddels zelfs verloofde. Op oudjaarsavond zei de 29-jarige namelijk 'ja' op de vraag van haar vriend Callan O'Keeffe (28) of ze met hem wil trouwen. De Zuid-Afrikaan is een voormalig autosportcoureur.

'Raar' apparaat

"Dit is waar de magie plaatsvindt", zegt ze. "Daarmee bedoel ik slapen. Herstellen", verduidelijkt Moonen. Maar even daarna gaat ze toch wat dieper in op die magie, door een opvallend apparaat naast haar bed.

"Dat is eigenlijk de echte magie." Het apparaat is verbonden aan haar bed. "Het verwarmt en verkoelt je matras", legt ze uit. "Hij voelt wanneer je diepere slaap nodig hebt. Het is heel raar, maar toen we het voor het eerst probeerden dachten we: holy shit. We hebben zo geweldig geslapen. Ik kan nu niet meer zonder."

Heet

"Normaal gesproken krijg ik het heel heet als ik ga slapen, en later in de nacht krijg ik het heel koud." De veranderende temperatuur van haar matras is daarom echt een uitkomst voor Moonen en het werkt perfect. "Het is bizar, ik sta echt versteld."