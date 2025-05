Emotionele Demi Vollering maakt opnieuw indruk met openhartig interview: 'Dat zie ik te veel om me heen'

Demi Vollering won donderdag op indrukwekkende wijze de eerste bergetappe van de Vuela Femenina. De toprenster is daardoor hard op weg om de grote ronde voor het tweede jaar op rij te winnen. Vollering maakte na afloop ook indruk met een openhartig interview.

Ik ben heel blij om te winnen en heel trots op het werk dat we als team deden", blikte Vollering eerst nog terug op de etappe. Vervolgens moest haar iets van het hart: "Er gaat iemand dicht bij mij door een hele moeilijke tijd. Ik zie dat te veel om me heen. Jonge mensen worstelen. Dus vandaag deed ik alles wat ik kon doen."

Topwielrenster Demi Vollering slaat genadeloos toe in eerste bergetappe Vuelta Demi Vollering heeft donderdag haar favorietenstatus in de Vuelta Femenina bevestigd. De winnares van vorig jaar won op overtuigende wijze de eerste bergetappe van de grote ronde en pakte daardoor ook de rode leiderstrui. Vollering sloeg een flink gat met Anna van der Breggen, die woensdag de vierde etappe had gewonnen.

'Voor iedereen die het mentaal moeilijk heeft'

De toprenster ziet dat haar sterke punt voor andere mensen voor problemen zorgt: "Ik weet dat ik mentaal heel sterk ben, door mijn mentaliteit kan ik mooie races winnen. Maar bij sommige mensen is hun brein iets te sterk op de verkeerde manier en daardoor worstelen en lijden ze zoveel met hun mentale gezondheid."

Topwielrenster Demi Vollering opnieuw openhartig over probleem: 'Het is niet normaal!' Demi Vollering is de laatste dagen een van de meest besproken rensters uit het wielerpeloton. De Nederlandse (28) werd 'slechts' derde in Luik-Bastenaken-Luik, maar kwam na de race met een openhartige verklaring. Daar deed ze enkele dagen later nog een schepje bovenop.

"Het is nog steeds een onbekend probleem in de wereld", vervolgde de renster van FDJ-Suez. Vollering wilde haar overwinning in Spanje dan ook opdragen aan iedereen die zich in de problemen herkend: "Dus mijn zege was een opoffering voor alle mensen die mentaal een moeilijk tijd hebben."

Doorbreken van taboe

Vollering viel onlangs ook al op door een openhartig interview na afloop van de Luik-Bastenaken-Luik. "Vandaag speelden de hormonen me parten. Ik ben een vrouw hè, en soms hebben wij daar last van", zei ze tegenover de NOS. Enkele dagen later deed ze er nog een schepje bovenop via sociale media. Daar meldde ze dat ze om haar heen rensters ziet die nooit ongesteld worden: "Ze denken dat ze hard genoeg trainen, maar dit is niet normaal!"

De uitspraken van Vollering maakten veel los in de wielerwereld. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die in het verleden een heleboel grote titels wonnen met het Nederlands team, spraken in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast openhartig over het onderwerp, waar nog altijd een taboe op rust.