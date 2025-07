Voormalig profwielrenster Roxane Knetemann kende een succesvolle carrière in het wielrennen. Ze maakte naam met sterke prestaties op de weg en de baan. Toch werd haar leven hard geraakt door een persoonlijk verlies dat ze jarenlang met zich meedroeg. In een openhartig interview vertelt ze nu over de impact daarvan en hoe ze hiermee omging tijdens haar actieve jaren.

Als jongste kind van oud-wielrenners Gerrie Knetemann en Gré Donker groeide Roxane op in een gezin waar de wielersport diep verankerd was. Haar vader, een legendarische renner die in 1978 wereldkampioen tijdrijden werd en tien Tour de France-etappes won, overleed plotseling toen Roxane zeventien was. Dit verlies liet een grote leegte achter in haar leven.

'Daardoor blokkeerde ik soms op de fiets'

Dit verlies liet een grote leegte achter in haar leven. "Ik kijk positief terug op mijn tijd als profrenster, heb een heel leuke tijd gehad, maar heb ook geworsteld", vertelt Roxane openhartig in Helden Magazine. "Dat komt voor een groot deel door het overlijden van mijn vader toen ik zeventien was. Voor mijn wielercarrière was het beter geweest als ik wat meer aandacht had besteed aan rouwen en verwerken."

Wielrennen was iets wat haar en haar vader verbond. "Na zijn plotselinge overlijden droeg ik altijd een soort woede en verdriet bij me. Daardoor blokkeerde ik soms op de fiets. Ik was boos op het leven en ook op mezelf", herinnert ze zich.

Mentale hulp

Pas acht jaar na het overlijden van haar vader werd Roxane er door een trainster op gewezen zich op haar mentale problemen te richten. "Pas toen ben ik aan een heel traject begonnen. Dat heeft mij veel gebracht, maar toch heb ik mijn emoties nooit helemaal kunnen reguleren toen ik fietste", laat ze los over haar lastige periode.

Ze vermoedt dat ze daardoor niet alles uit haar actieve carrière heeft kunnen halen. "Achteraf gezien had ik veel eerder hulp moeten zoeken", klinkt de tegenwoordig wieleranaliste. Roxane benadrukt dat er destijds veel minder ruimte was voor het mentale aspect dan nu, maar ze hoopt dat haar verhaal anderen kan inspireren om tijdig hulp te zoeken.

Roxane Knetemann: van renster naar invloedrijke wieleranaliste

Na haar wielercarrière is Roxane een bekend gezicht geworden als wieleranaliste en mediapersoonlijkheid, onder meer tijdens de Tour de France. Ze spreekt zich open uit over mentale gezondheid en maatschappelijke thema’s binnen de sport, zoals eetstoornissen, en brak in 2024 samen met anderen een belangrijk taboe door aandacht te vragen voor het extreme dieet van wielrenners. Zelf deelt ze eerlijk dat ze zich vaak eenzaam voelde en meer begeleiding had kunnen gebruiken.

Daarnaast is Roxane actief als koersdirecteur van de vernieuwde Tour of Holland, een belangrijke meerdaagse wielerronde die haar vader Gerrie meerdere keren won. Met deze rol blijft ze haar bijdrage aan de wielersport leveren, terwijl ze haar persoonlijke ervaringen inzet om anderen te inspireren en de wielersport, die zowel voor haar als haar vader zo geliefd is, te blijven koesteren.