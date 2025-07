Bij de Nederlandse wielerploeg Team Visma | Lease a Bike is de eerste week van de Tour de France 2025 matig verlopen. Kopman Jonas Vingegaard, tweevoudig winnaar, staat 1.17 minuut achter op Tadej Pogacar en veel volgers snappen de tactiek van de ploeg niet.

Een van de wielerkenners die zich afvragen waar het team nou precies mee bezig is, dat is oud-winnaar Bjarne Riis (61). De Deen, winnaar in 1996, zoomt op de Deense zender BT in op de beslissing van het Nederlandse team om in vlakke etappes op het eind het tempo op te voeren, terwijl ze geen pure sprinter of afmaker meenamen naar Frankrijk.

"Naar mijn mening doen ze bijna alles fout", zegt Riis. "Sinds het einde van de rit probeer ik hun tactiek te begrijpen. Maar ik begrijp het nog steeds niet. Ze waren echt slecht."

Wout van Aert

Ook rijdt Wout van Aert verloren rond, vindt Riis. "Hij rijdt er als een kip zonder kop vandoor, zonder te wachten op het juiste moment. Dat past niet bij een man met zoveel ervaring. Hij reed zichzelf volledig over de kop en had het team niet meer kunnen helpen als er paniek was ontstaan. Goed gedaan, Wout", aldus de Deen.

Vingegaard

Samengevat vindt Riis dat Team Visma | Lease a Bike te veel energie stopt in zaken die er helemaal niet toe doen. Want het enige wat telt is Vingegaard zoveel mogelijk helpen in de jacht op geel. "Het slaat helemaal nergens op om zo agressief rond te rijden terwijl je een man in je team hebt die de Tour kan winnen", zegt hij.

"Visma moet zich op Vingegaard richten. Ik kan Visma's tactieken niet meer verdragen. Het heeft gewoon geen zin om overal in koers energie te steken. Visma moet zich vanaf nu richten op strategisch rijden, zodat Jonas de verloren tijd kan inhalen."

Tadej Pogacar

De 61-jarige Riis legt uit wat er dan wel moet gebeuren. "Ze moeten hun krachten sparen om in de bergen proberen Pogacar te isoleren. Of om een paar mensen strategisch vooruit te sturen. Ik begrijp dat ze willen laten zien hoe sterk ze zijn. Maar als je dom rijdt, kun je daar niets mee."

Een legendarisch moment in de Tour de France (1997): Bjarne Riis zit niet lekker in zijn vel en slingert zijn racefiets weg (op circa 50 seconden)

