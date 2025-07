Wout van Aert blijft deze Tour de France opnieuw verrassen. Waar hij in de eerste week vaak afwezig was in de massasprints, dook hij zaterdag onverwacht op in de finale en was hij dicht bij de overwinning. Achteraf noemde hij zijn gedrag een 'leugentje om bestwil'. Zondag volgde een opvallende tweet van de renner van Visma | Lease a Bike.

De 30-jarige Belg staat doorgaans bekend als een onmisbare steunpilaar van kopman Jonas Vingegaard. Toch liet Van Aert zaterdag zien dat hij deze Tour ook zelf voor eigen glorie wil gaan. In de sprint wist hij zich verrassend te mengen met de beste mannen en finishte hij als tweede, vlak achter groenetruidrager Jonathan Milan. "Als je start, heb je het recht om voor een resultaat te gaan", vertelde Van Aert na afloop.

Van Aert verrast met onverwachte sprintplannen

Het feit dat hij ineens in de massasprint opdeed, kwam voor velen als een verrassing. Dat kwam omdat Van Aert al dagenlang voor de etappes niet in zijn kaarten liet kijken. Hij vermeldde terloops dat hij de sprint aan zich voorbij zou laten gaan. Het omgekeerde was waar. In de dagen ervoor had hij zich juist afzijdig gehouden en niet meegedaan aan de sprints, ondanks de verwachtingen die er waren.

Van Aert gaf toe dat hij vooraf bewust iets anders had voorgespiegeld. "Dat was een leugentje om bestwil", zei hij lachend. "Volgende keer zet ik het gewoon op X (Twitter), dan weet iedereen waar hij aan toe is." Dat deed hij zondag dan ook, met een korte en duidelijke tweet: "Ik ga meesprinten vandaag." Met die boodschap maakt de Belg direct duidelijk wat zijn plannen zijn voor de negende etappe van de Tour de France.

Ik ga meesprinten vandaag — Wout van Aert (@WoutvanAert) July 13, 2025

Kritiek binnen team: vrouw Vingegaard hekelt Van Aert zijn eigen ambities

Die openheid over zijn eigen ambities zorgt echter niet overal voor enthousiasme binnen het team. Trine Marie Hansen, de vrouw van kopman Vingegaard, uitte onlangs stevige kritiek op Van Aert. Volgens haar schaadt het als Van Aert voor eigen etappezeges gaat, omdat dat de kansen van Vingegaard om de Tour te winnen verkleint. "Als je ook voor etappezeges van andere renners gaat, kan dat niet worden ingezet voor Jonas", zei ze. Daarmee legt ze de nadruk op het belang van maximale steun voor haar man binnen het team.

Hansen vindt dat de ploeg zich volledig moet richten op het winnen van de Tour en niets anders. Ze betreurt dat Van Aert af en toe de focus verlegt naar zijn eigen successen, wat volgens haar ten koste gaat van Vingegaards kansen. Haar opmerkingen zorgen voor onrust binnen het team, dat het team niet kan gebruiken in duel met torenhoge favoriet Tadej Pogacar.

Kan Van Aert na tweede plek eindelijk toeslaan?

Zondag staat weer een vlakke etappe gepland, die waarschijnlijk uitloopt op een massasprint. Kan Van Aert na zijn tweede plaats voor de eerste ritzege van Visma zorgen? Dan zal de Belg wel moeten zien af te rekenen met concurrentie als Milan en Tim Merlier, die een streepje voor lijken te hebben in de massasprint.

