Mathieu van der Poel liep de ritzege in de vierde etappe mis, maar behield wel zijn gele trui. Daarmee zorgde hij, ongetwijfeld zonder dat hij het wist, voor een bijzondere Nederlandse prestatie. Bij Roxane Knetemann en haar familie wisten ze daar wel degelijk vanaf.

De geletruidrager Van der Poel werd tweede in de etappe, achter Tadej Pogacar. Daardoor start de 30-jarige Nederlander ook woensdag in de gele trui. Dat wordt dan de negende dag van Van der Poel ooit in de gele leiderstrui van de Tour de France. in 2021 droeg hij ook dagenlang de iconische trui.

Bijzondere prestatie Mathieu van der Poel

Hoe bijzonder dat is, blijkt wel uit de statistieken. Alleen Joop Zoetemelk (22) en Wout Wagtmans (12) droegen vaker het geel. Van der Poel denderde dankzij zijn prestatie de top-drie binnen met negen gele truien, want hij overtrof Gerrie Knetemann (8). Zijn dochter Roxane Knetemann kreeg die statistiek in het programma De Avondetappe ook onder ogen.

Grappende Roxane Knetemann

Met een grap ging Knetemann daar op in. "De vlag hangt echt halfstuk thuis", lacht ze. "Ik belde m'n moeder al: hoe gaat het?" Vervolgens gaat ze ook serieus in op de prestatie die zijn vader tientallen jaren geleden neerzette. Gerrie Knetemann was namelijk een toprenner, Hij won liefst tien Tour de France-etappes en werd in 1978 wereldkampioen tijdrijden.

Vader overleed op jonge leeftijd

In 2004 overleed hij plotseling nadat hij tijdens het mountainbiken onwel werd. Dat hij hoog op het geletruienlijstje van de Nederlanders staat doet zijn dochter Roxane daarom ook goed. "Wat ik hier zo bijzonder aan vind: de Tour was binnen ons gezin iets heel belangrijks. Het was het theatherstuk van de zomer voor mijn vader. Als ik lijstje zie realiseer ik me pas hoeveel gele truien en etappes hij heeft gewonnen."

Toen De Kneet nog leefde, deed hij volgens Roxane niet hooghartig over zijn prestaties. "Mijn vader was eigenlijk best wel bescheiden." De prestigieuze truien die in huzie Knetemann zijn worden desalniettemin goed bewaakt. "Mijn moeder heeft die gele trui zeker nog, maar die heeft ze netjes opgevouwen en daar mag je niet te veel aankomen. Dat geldt ook voor de regenboogtrui."

