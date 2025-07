Mathieu van der Poel heeft met zijn ploeggenoot Jonas Rickaert voor sensatie gezorgd in de negende etappe van de Tour de France. De Nederlander en de Belg van Alpecin-Deceuninck soleerden meer dan 170 kilometer naar de streep in Chateauroux en leken een makkelijke prooi voor de sprintersploegen, maar de wind én paniek zorgden voor een spectaculair kat-en-muisspel. De ultieme poging van Van der Poel strandde pas in de laatste kilometer.

Direct na de start van de etappe koos Van der Poel voor de aanval. De Nederlander voegde zich bij ploeggenoot Rickaert en samen kregen ze een voorsprong van vijf minuten op het peloton. Van der Poel had daardoor virtueel zelfs de gele trui in handen en pakte onderweg al de maximale punten in de strijd om het puntenklassement. De sprintersploegen wilden een massasprint in Chateauroux, maar de wind en zenuwen maakten de finale loeispannend.

Geen samenwerking

Want toen op zestig kilometer van de streep het peloton in de gaten kreeg dat Van der Poel en Rickaert wel erg hard fietsten, werd er in de achtervolging alles op alles gezet om de Nederlander bij te halen. De voorsprong liep heel hard terug, maar ineens ook weer op toen het peloton met wind en dus waaiers te maken kreeg. Er was geen samenwerking en dus mocht Van der Poel hopen dat zijn poging succesvol bleek. Rickaert, die de prijs voor de strijdlust pakt, liet zijn ploeggenoot op zes kilometer van de streep lopen.

Alsnog massasprint in laatste kilometer

Van der Poel werd in het zicht van de haven pas gepakt, waardoor de sprinters alsnog hun zin kregen met een massasprint in de stad waar Mark Cavendish liefst drie keer zegevierde. Het werd een schitterend man-tegen-mangevecht tussen de twee topsprinters Tim Merlier en Jonathan Milan. De Belg in de Europese kampioenentrui pakte zijn tweede ritzege in de Tour en klopte nummer twee Milan in de groene sprinterstrui. De Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Danny van Poppel waren nergens te bekennen.

Afstappen Joao Almeida

Voor Tadej Pogacar betekende de negende etappe een klein drama. Luxeknecht Joao Almeida, die zijn beste helper was, moest opgeven. Een valpartij van vrijdag zorgde voor een gebroken rib en de Portugees hoopte in de sprintersetappes rustig aan te kunnen doen en te herstellen met de bergen vanaf woensdag in aantocht. Maar het lukte niet, waardoor hij de koers heeft verlaten.

