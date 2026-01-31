Marion Norbert Riberolle stond als enige Belgische deelneemster aan de start van het WK veldrijden voor de vrouwen. In Hulst kende ze een slecht begin, maar leek ze zich terug in de race te knokken. Daarna ging het echter goed mis.

Norbert Riberolle kwam bij de groep terecht die reed om de derde plaats. Dat duurde echter ook niet al te lang. De Tsjechische Zemanova ging naar de grond en nam per ongeluk de Belgische mee in haar val. Daar was ze niet zo blij mee, want in die woede gaf ze haar collega-veldrijdster een duw.

😮 Ça chauffe sur la course féminine des Mondiaux de cyclo-cross ! Et pour ce geste d'humeur, la Belge Marion Norbert-Riberolle est disqualifiée #LesRP pic.twitter.com/2ijicJEda2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 31, 2026

Norbert Riberolle werd daarom gediskwalificeerd, maar kreeg dit niet gelijk te horen. Ze fietste dus door, maar moest even later alsnog de strijd staken. Niet omdat ze uit koers gehaald was, maar omdat ze last had van een paniekaanval. De Belgische lag op de grond met last van haar borstkas en werd zodoende naar het ziekenhuis gebracht.

Nederlands podium

Lucinda Brand was uiteindelijk de beste in Hulst. Het was de tweede wereldtitel voor de 36-jarige veldrijdster uit Dordrecht. Daarmee beloonde ze haar geweldige winter, waarin ze maar liefst twintig keer won.

Het podium werd compleet gemaakt door Ceylin del Carmen Alvarado, die er in de laatste ronde werd afgereden door de latere winnares, en Puck Pieterse, die ten val kwam. Voor de zesde keer in zeven jaar bij de vrouwen was het dus een volledig oranje podium in het Zeeuwse Hulst.

Mathieu van der Poel

Zondag staat het WK voor de mannen op het programma. Mathieu van der Poel is de topfavoriet, zeker ook door de afwezigheid van Wout van Aert. Zijn grote rivaal kampt met een enkelbreuk, maar had in aanloop naar de eindstrijd wel lovende woorden voor de Nederlander. “Zo dominant als hij nu is, dan denk ik dat iedereen blij zou moeten zijn als Mathieu blijft koersen. Het is fantastisch om hem te zien rijden. Hij is zonder twijfel de beste veldrijder aller tijden."