Spectaculaire beelden: mountainbiker springt over peloton in Tour de France

Een bijzonder moment tijdens de twaalfde etappe van de Tour de France. Een mountainbiker sprong over een deel van het peloton heen.

Valentin Anouilh was de man die in een berggebied over een deel van de renners heensprong. Terwijl de renners langs een stijle bergwand fietsten, zagen zij opeens de mountainbiker overvliegen. Hij kwam aan de andere kant van de weg weer terecht op een bospad.

Het is niet de eerste keer dat de daredevil dat doet. In 2019 deed Anouilh ook al eens, toen op 19-jarige leeftijd. Hij was overigens niet de eerste mountainbiker die zoiets deed. Dave Watson was in 2002 de eerste, waarna er nog meerdere mensen over het peloton heensprongen.

Wisselende reacties

'Dit is helemaal niet cool', reageert iemand op de Instagram-post van Eurosport Cycling. 'Hij bracht iedereen - inclusief zichzelf - in gevaar.' Iemand anders zet bij de post: 'Geweldig, maar ik kan niet stoppen met bedenken wat er zou gebeuren als een van de renners was geschrokken.'

De reactie van de renners werd ook gefilmd. Ze tikten elkaar aan en wezen naar de mountainbiker, die zojuist over ze heen was gesprongen.

Biniam Girmay is wéér de beste in massasprint Tour, Primoz Roglic verliest door val extra tijd Biniam Girmay heeft zijn derde ritzege van de Tour de France te pakken. De Eritrese renner van Wanty-Intermarché was al de drager van de groene trui en bevestigde die status donderdag in de twaalfde etappe van de Tour.

Etappe 12 van de Tour de France

Biniam Girmay won donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France. Het was alweer de derde etappezege van de renner uit Eritrea. Daarmee heeft de coureur van Intermarché-Wanty een flinke voorsprong in het puntenklassement te pakken. De groenetruidrager staat 109 punten voor op Jasper Philipsen.

Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Biniam Girmay slaat enorm gat met Jasper Philipsen In het klassement van de Tour de France is de top vijf na de twaalfde etappe veranderd. Primoz Roglic viel - net als woensdag - weer en verloor zo heel veel tijd. De renner van Red Bull-Bora-hansgrohe stond vierde, maar zakt nu weg in het algemeen klassement.

Op de eerste drie plekken in het algemeen klassement veranderde er niks, maar Primoz Roglic zakte wel een paar posities door een nieuwe valpartij. De Sloveense renner van Visma | Lease a Bike viel daardoor weg naar de zesde plek en staat nu 4 minuten en 42 seconden achter op geletruidrager Tadej Pogacar. Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard volgen op een ruime minuut.