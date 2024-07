Biniam Girmay is wéér de beste in massasprint Tour, Primoz Roglic verliest door val extra tijd

Biniam Girmay heeft zijn derde ritzege van de Tour de France te pakken. De Eritrese renner van Wanty-Intermarché was al de drager van de groene trui en bevestigde die status donderdag in de twaalfde etappe van de Tour.

In de sprint werd Wout van Aert tweede. De Belg van Visma | Lease a Bike, die woensdag nog lelijk viel, zat perfect om goed mee te sprinten. Maar in de laatste meters werd hij geblokt door nummer drie Arnaud Démare. De Fransman van Arkea kan een deklassering van de jury verwachten. Van Aert koopt daar niks meer voor, hij eindigt sowieso als tweede.

Mooie beelden

De etappe voerde langs prachtige landschappen en eeuwenoude kastelen. Dat was voor de televisiekijker maar goed ook, want de etappe stelde verder weinig voor. Ruim 200 kilometer zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Of je moet het hebben over de uitvallers, want die haalden wel de headlines.

Fabio Jakobsen en Pello Bilbao stappen af

Na het geprobeerd te hebben viel eerst de eerste Nederlander uit. Fabio Jakobsen, die wellicht hoopte op een sprintkans, moest zijn lijdensweg beëindigen. Hij stond al laatste in het klassement en zag geen heil meer in doorfietsen. Hij kreeg even later gezelschap van de kopman van Bahrain-Victorious, Pello Bilbao. Ook hij stapte af.

'Strijd' om bollentrui

Dus ging het peloton ietsje uitgedund verder. Vier man vluchtten voor het jagende peloton uit, waarvan alleen Jonas Abrahamsen écht voor iets reed. Hij was woensdag ingehaald in het bergklassement door Tadej Pogacar, maar mocht de bollentrui wel houden als nummer twee achter de geletruidrager. Donderdag wilde hij weer alleenheerser zijn. Dus reed de Noor op de twee colletjes in het begin van de etappe als eerste naar boven. Hij staat nu op gelijke hoogte met Pogi.

Profiel van de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Groene trui

In de strijd om de groene sprinterstrui was het een stuk spannender. In de tussensprint klopte de leider in dat klassement, Biniam Girmay, Jasper Philipsen, waardoor de Eritreeër een puntje uitliep op de Belg. Op de finish, waar de meeste punten lagen te wachten, eindigde de renner van Wanty-Intermarché als eerste. Hij heeft nu een voorsprong van liefst 109 punten op nummer twee Philipsen.

Valpartij

Net voordat de sprintersploegen de laatste tien kilometer in gingen, was er nog een akelige valpartij in de buik van het peloton. Lutsenko, de kopman van Astana, gleed langs een middenbermafscheiding en nam in zijn val een aantal renners mee. Het grootste slachtoffer daarvan was 'weer' Primoz Roglic. De Sloveen van Bora-hansgrohe moest met zijn hele ploeg in de achtervolging om het tijdverlies te beperken. Toch kreeg hij 2.27 minuut aan zijn broek en zakt hij naar plek zes.

🚴🇫🇷 | Er deed zich net een nare valpartij voor... Ook Primoz Roglic was erbij betrokken. Hij en zijn ploeg rijden nu op een minuut achterstand. 🚨🚨 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/JHgnNRpUji — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2024

Tour de France

