De Belgische politie heeft 54 renners, waaronder Tadej Pogacar, herkend die zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen een rood licht bij een spoorovergang negeerden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat moet beslissen over de verdere strafrechtelijke vervolging van de overtreders die mogelijk een boete krijgen of voor de rechtbank van Dendermonde moeten verschijnen.

Vroeg in de elitewedstrijd bij de mannen van de Ronde van Vlaanderen reed het voorste deel van het peloton door de rood flitsende lichten van een spoorwegovergang. Het achterste deel van het peloton wachtte tot de trein gepasseerd was. Vervolgens sommeerde de wedstrijdjury de doorrijders om te wachten op de achterblijvers. Een kopgroep, die minuten eerder gepasseerd was, mocht wel doorrijden.

Straffen voor topwielrenners?

De wedstrijdleiding heeft vooralsnog niet besloten de doorgereden renners te diskwalificeren, wat volgens de reglementen wel een mogelijkheid is bij deze overtreding. Mocht daar wel toe zijn overgegaan, dan zou die straf onder anderen wereldkampioen Tadej Pogacar en olympisch kampioen Remco Evenepoel treffen.

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As konden het onderwerp in hun Sportnieuws.nl-podcast ook niet onbesproken laten. Ze vonden de beelden 'ongelooflijk'. "De helft fietste nog door, terwijl de rode lichten al knipperden", zag Van As. "Maar eerlijk, ik zou ook heel snel doorfietsen. Op een gegeven moment gingen de slagbomen naar beneden en moest het hele peloton stoppen. Nou, dan zou ik toch zo in mijn broek schijten. Echt, oh my god."

Winst voor Tadej Pogacar

Uren later zou Pogacar overigens de Ronde van Vlaanderen voor de derde maal in zijn leven winnen. Mathieu van der Poel, die niet doorreed toen de trein naderde, werd tweede. Evenepoel eindigde bij zijn debuut in Vlaanderens Mooiste als nummer drie.