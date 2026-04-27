Tadej Pogacar was zondag wederom met afstand de beste in wielermonument Luik-Bastenaken-Luik. Dat leverde hem bovendien een leuk zakcentje op, al had het er alle schijn van dat hij die weer deels moest inleveren. Gelukkig voor de Sloveense wereldkampioen komt hij met de schrik vrij.

Op Tadej Pogacar staat dit voorjaar, met uitzondering van Parijs-Roubaix, simpelweg geen maat. In het afsluitende monument van het wielervoorjaar, Luik-Bastenaken-Luik, toonde hij andermaal zijn absolute klasse. Bij veel overwinningen komen uiteraard ook veel podiumceremonies, al ging dat bijna mis voor de Sloveense alleskunner.

Hoge boete

Maar enkele uren na zijn triomftocht kreeg de prijsuitreiking in Wallonië nog bijna een vervelend staartje voor Pogacar. Achteraf bleek namelijk dat hij en zijn ploeg UAE Team Emirates bijzonder genoeg iets fouts hadden gedaan tijdens de ceremonie, en dat na de vele huldigingen die zij al hebben gehad in de afgelopen seizoenen.

De UCI meldde immers van plan te zijn om de 27-jarige Pogacar een boete te geven, wegens het 'onjuist plaatsen van reclame op de regenboogtrui tijdens de prijsuitreiking'. Naar verluidt zou de afstand tussen het logo van het team en de regenboogstrepen te klein zijn geweest. Het gevolg was dus een boete van precies 5000 Zwitserse frank, omgerekend 5.411 euro. Maar gelukkig komen de viervoudig winnaar van de Tour de France en zijn team met de schrik vrij.

Met de schrik vrij

UAE Team Emirates heeft inmiddels namelijk aangegeven, aan onder meer La Gazzetta dello Sport, dat het juryrapport fout bleek te zijn en dat de boete dus is ingetrokken. Dat lijkt ook een logische keuze, daar Pogacar op het eerste oog geen ander truitje droeg dan tijdens de eerdere ceremonies na de Ronde van Vlaanderen, Strade-Bianche, en Milaan-Sanremo.

Overigens had Pogi de boete naar alle waarschijnlijkheid niet zelf hoeven te betalen, maar zou zijn ploeg de rekening op zich nemen. Bovendien kreeg de Sloveen ongeveer twintig duizend euro aan prijzengeld voor zijn winst in La Doyenne, dat dus best een beetje minder had moeten zijn. Schijnbaar heeft Pogacar het geluk aan zijn broek hangen, want ook tijdens de Ronde van Vlaanderen kwam hij met enkele mederenners in opspraak toen ze een spoorwegovergang zomaar overstaken. Ook daarop volgde toen uiteindelijk geen boete.