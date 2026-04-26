Tadej Pogacar onderstreepte nogmaals dat er simpelweg geen maat staat op hem. De Sloveense wereldkampioen was alle concurrentie te snel af en kwam met zijn vinger richting de hemel over de finish. Na afloop was hij vooral behoorlijk onder de indruk van zijn concurrent Paul Seixas.

In aanloop naar de afsluitende koers van het wielervoorjaar was Tadej Pogacar al de torenhoge favoriet. Die status maakte hij ook met verve waar door zijn concurrentie ver achter te laten. Op de finish gingen zijn gedachten uit naar zijn onlangs overleden oud-ploegmaat Cristian Munoz. Bovendien was Pogi behoorlijk onder de indruk van zijn piepjonge uitdager Paul Seixas.

Moeilijke start

"Er is vandaag veel gebeurd. In het begin zat ik achteraan, terwijl ik wist dat de start moeilijk was. Maar ik volgde gewoon de wielen voor mij en keek naar beneden. Daar zag ik dat we behoorlijk snel reden", begint Pogacar in het flashinterview na afloop.

Wel had hij tot zijn grote schrik opeens een behoorlijke achterstand. "Op een gegeven moment keek ik omhoog en zag ik dat de groep gesplitst was in tweeën", vertelt de Sloveen daarover. "Maar na twintig minuten beseften we dat het niet zo erg was om ze te laten gaan. Dit soort ontsnappingen in grote groepen leiden nooit tot goede samenwerking."

Desondanks was er wel vrees bij Pogacar, vooral door één aanwezige renner in de kopgroep. "Maar ik was nog steeds een beetje bang. Remco kan namelijk van ver wegblijven, maar we hielden het onder controle", licht de viervoudig winnaar van de Tour de France daarover toe. Het team heeft fantastisch werk geleverd. We hadden alles onder controle, maar Remco moest niet ver uitlopen. Uiteindelijk ben ik blij dat ik gewonnen heb."

Respect voor Seixas

Of Pogacar nog blij is met de volgende grote overwinning? "Het betekent veel om weer een van de grootste wielerwedstrijden van het jaar te winnen", aldus een apetrotste wielrenner. "Ik rijd niet heel veel wedstrijden en krijg dus ook niet vaak de kans om te winnen. Daardoor is er veel druk om op dit soort dagen te presteren. Maar ik ben echt blij dat we hebben gewonnen en ik kan niet trotser zijn op het team."

De enige die Pogacar nog lang kon volgen was wonderkind Paul Seixas. Voor hem heeft de Sloveen dan ook veel respect. "Ik ging echt diep op La Rédoute, maar bovenaan kwam Seixas alsnog naast me. Dus ik was erg onder de indruk van hem. Hij volgde mij de hele tijd behoorlijk sterk en in mijn hoofd bereidde ik me al voor op een duosprint", besluit Pogacar, die zijn focus nu al voorzichtig toespitst op de Tour de France. Ook de status van Seixas is opnieuw flink toegenomen. De hoop in bange Franse wielertijden ligt nu volledig op zijn schouders.