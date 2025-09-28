Tadej Pogacar pakte zondag voor zijn tweede wereldtitel op rij. Makkelijk ging het niet, want de Sloveen kwam al heel snel alleen in de race. Pogacar vertelde in het interview achteraf dat hij 'een gevecht met zichzelf' moest overwinnen.

"Ik was vroeg alleen, net als vorig jaar. Het werd een gevecht met mezelf", vertelde de Sloveen in het flashinterview na het behalen van zijn tweede wereldtitel op rij. De laatste 100 kilometer moest Pogacar alleen doen, nadat medefavorieten als Juan Ayuso en Isaac del Toro wegvielen.

Pogacar, die vorig jaar meer dan 50 kilometer solo reed op weg naar de wereldtitel in Zürich, ging de laatste 100 kilometer in met twee renners, die afgelopen jaar zijn ploeggenoten waren bij UAE Team Emirates, maar nu concurrenten in een landenwedstrijd. "Deze wedstrijd was ideaal voor dit scenario. Maar Juan kreeg problemen op de Muur van Kigali en Isaac viel weg toen hij last kreeg van zijn maag. Ik had gehoopt dat we langer samen voorop hadden gereden." Ayuso maakte afgelopen week de overstap van UAE Emirates naar Lidl-Trek.

Ook alleen bleef Pogacar uit de greep van zijn concurrenten, van wie de Belg Remco Evenepoel op bijna anderhalve minuut tweede werd. "Ik ben zo blij dat het weer gelukt is. Elke ronde naar het einde toe voelde zwaarder."

Remco Evenepoel

Wie zich niet in de finale mengde was Remco Evenepoel. De Belg kampte met wat mechanische problemen, maar zijn mecanicien geeft uitleg. "Bij zijn eerste fiets brak het zadel af nadat hij in een put was gereden vlak voor de Mount Kigali. Remco heeft daarna heel lang op een kapotte fiets gereden. De punt van het zadel was twee centimeter naar beneden gezakt. De klem brak af en het zadel kantelde naar beneden. Daar kan je niets aan doen", zo vertelt zijn mecanicien en neef Dario Kloeck tegenover Het Laatste Nieuws.