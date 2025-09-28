De Nederlandse ploeg begint het WK wielrennen in Rwanda met een flinke tegenvaller. Sam Oomen is ziek en kan niet deelnemen aan de wegrit van zondag. De klimmer van Lidl-Trek kampt met koorts en kreeg daar ook nog buikgriep bovenop, waardoor bondscoach Koos Moerenhout met slechts vijf renners van start gaat.

"Sam heeft een aantal goede trainingen afgewerkt in Kigali, maar voelde zich vanaf vrijdagnacht minder goed", legt Moerenhout uit. "Daar kwam op zaterdag koorts bij, waarna bleek dat hij buikgriep heeft. Ontzettend balen natuurlijk, in de eerste plaats voor Sam zelf. Hij gaat nu eerst herstellen en wij gaan vandaag de koers in met een vijfmansformatie."

Nederland had oorspronkelijk recht op acht startplekken, maar besloot er bewust zes te benutten met renners die passen bij het zware parcours in Rwanda. Nu blijven er nog vijf over: Thymen Arensman, Bauke Mollema, Wout Poels, Frank van den Broek en Menno Huising. Laatstgenoemde was al de vervanger van Koen Bouwman, die eerder moest afhaken wegens gebrek aan fitheid.

Ziekteplaag treft de Nederlandse ploeg

Het is niet de eerste keer deze week dat ziekte de Nederlandse ploeg parten speelt. Bij de vrouwen ging een groot deel van de selectie al ziek van start. Demi Vollering en Riejanne Markus hadden last van hun maag, waardoor hun voorbereiding verre van ideaal was. Vollering moest tijdens haar race zelfs overgeven en gaf achteraf aan dat haar voeding 'continu omhoog kwam'.

Markus bevestigde na afloop dat ze zich de dagen ervoor ook 'ziekig' voelde. Ondanks die tegenslag reed ze knap naar een vijfde plaats, maar een medaille zat er niet in. Vollering eindigde als zevende en sprak van een gemiste kans: "Met betere benen had ik mee kunnen zitten en kun je gaan spelen."

Loodzwaar parcours, duel tussen Pogacar en Evenepoel

Het parcours in Kigali is loodzwaar: 267,5 kilometer met maar liefst 5475 hoogtemeters. Op het menu staan onder meer Mount Kigali, de Muur van Kigali en een reeks lokale lussen waar het zelden vlak is. De hitte en hoogte (1500 meter) maken het extra zwaar. Markus omschreef het gevoel eerder al treffend: "Het voelt alsof je rondrijdt met een mondkapje. Twee bidons per uur zijn eigenlijk niet genoeg."

Tadej Pogacar geldt als de grote favoriet om de regenboogtrui te prolongeren. Ook Remco Evenepoel behoort tot de kanshebbers. De Belg deelde een flinke tik uit in de tijdrit vorige week zondag door de wereldtitel voor de derde keer te bemachtigen en Pogacar op grote achterstand zette. Voor Nederland liggen de ogen vooral op Thymen Arensman en routinier Bauke Mollema, al is het met slechts vijf renners lastig om echt tactisch te spelen.