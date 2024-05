Tim Merlier past oude tactiek toe bij derde ritzege in de Giro: 'Heb ik ook eerder gedaan in Nokere Koerse'

Tim Merlier kroonde zich tot winnaar van de slotrit van de Ronde van Italië. De Belg ging in de sprint wederom de strijd aan met Jonathan Milan. Dankzij een welbekende truc van Merlier kwam er niemand in de buurt, waardoor hij op gelijke hoogte komt met de drager van de paarse trui.

Opvallend genoeg was Merlier van mening dat hij tijdens zijn sprint een fout maakte. "Ik moet sorry zeggen tegen mijn ploeggenoten", begon de Belg na de finish. "Ik kon hen niet volgen vandaag. Het was heel hectisch en ik was niet samen met Bert van Lerberghe en Luke Lamperti. Met nog twee kilometer te gaan probeerde Van Lerberghe wat, maar ik zat niet in zijn wiel. Maar goed, uiteindelijk wist ik wel de winst te pakken”, aldus de Belg.

Tim Merlier sprint naar de winst in slotrit van Giro, Tadej Pogacar boekt eindoverwinning Tim Merlier heeft de eenentwintigste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In de slotrit deden de renners het zoals gebruikelijk rustig aan in de openingsfase. Nadat er werd geproost op de eindoverwinning van Tadej Pogacar in het algemeen klassement was het de beurt aan de sprintersploegen. Merlier was met afstand de snelste in de laatste massasprint van deze ronde. De Belg versloeg wederom Jonathan Milan, die nog knap wist terug te komen na materiaalpech in de finale.

Ervaring van Nokere Koerse

De finish van de sprint in Rome was goed verkend door Merlier. Met de finale op kasseien werd er een plan gesmeed om de kwaliteiten van de sprinter juist te gebruiken. "Ik zei tegen Bert: als ik als vijfde of zesde de kasseien kan oprijden en vanaf ver aan kan gaan, dan kan ik winnen. Dat heb ik ook eerder gedaan in Nokere Koerse. Dat probeerde ik ook hier en dat werkte.”

De drievoudig winnaar van de Belgische klassieker kon zijn ervaring met het sprinten op kasseien inzetten en bleef zo zijn concurrentie ruim voor. Hoe speciaal is deze zege in de slotrit? "Voor de mensen is het heel groot, maar voor mijzelf is het wat gek. Gisteren was iedereen in het vliegtuig al bier aan het drinken. Zo’n rustige start en dan zo’n snel slot. Dit type rit is wel erg speciaal, maar als sprinter is het mooi om te winnen.”