Giro-leider Tadej Pogacar blijft maar winnen: dit is de enorme prijzenkast van het wielerfenomeen

Tadej Pogacar lijkt dit seizoen onverslaanbaar. De Sloveen wint de ene wedstrijd na de andere en niets lijkt hem te stoppen richting de eindzege van de Giro d'Italia. Het zorgt ervoor dat de pas 25-jarige bouwt aan een enorme prijzenkast.

Pogacar kende een geweldig voorjaar. Zijn eerste koers (Strade Bianche) won hij na een geweldige solo van meer dan tachtig kilometer. Twee weken later werd hij knap derde in Milaan-Sanremo. Halverwege april schreef hij met overmacht Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam en tussendoor won hij ook nog even de Ronde van Catalonië, door maar liefst vier van de zeven dagritten te winnen. Ook pakte hij het berg- en puntenklassement. In de Ronde van Italië staat al helemaal geen maat op de Sloveen.

Het is tekenend voor de prijzenregen van Pogacar. Bijna overal waar hij start in 2024, wint hij. Tijdens zijn eerste 25 koersdagen, kwam hij 10 keer als eerste over de streep. En tussen die 25 ritten zaten ook flink wat vlakke etappes, anders was het aantal in zijn vorm waarschijnlijk nog hoger geweest.

Meeste zeges aller tijden?

Pogacar boekt dus de ene zege na de andere en kan nog jarenlang doorgaan met winnen. Of hij het record van de meeste etappezeges ooit weet te verbreken, dat is de vraag. De Sloveen won tot nog toe 74 etappes in zijn loopbaan. Volgens ProCyclingStats bezet hij daarmee de 42e plaats op de ranglijst aller tijden. Eddy Merckx, niet voor niets 'De Kannibaal' genoemd, gaat met 277 overwinningen nog altijd op eenzame hoogte. Pogacar heeft natuurlijk nog een jaar of tien te gaan en kan nog flink stijgen.

Als Pogacar op deze manier doorgaat met wedstrijden winnen, is de kans groot dat hij dit jaar in ieder geval het record van de Italiaanse sprinter Alessandro Petacchi uit 2005 verbreekt. Petacchi boekte in dat jaar 25 zeges. Pogacar staat, inclusief de eindzege in de Ronde van Catalonië, al op elf. En dan moet het nog zomer worden.

De prijzenkast van Pogacar

Een overzicht van de grootste overwinningen van Pogacar.