Tom Dumoulin onthult dramatische gevolgen van val in Vuelta: ‘Ik kon mijn darmen zien’

We schrijven de Vuelta van 2012. In de achtste etappe wilde de toen 21-jarige Tom Dumoulin op jacht naar de ritzege. In een afdaling ging het echter helemaal mis voor de renner van Argos-Shimano. De gevolgen van zijn valpartij blijken nog veel groter dan tot nu toe bekend was.

Dumoulin vertelt in het vandaag verschenen boek ‘Op gevoel’ aan auteur Nando Boers openhartig over die dag op de Alto de la Comella. Hij weet nog dat hij achter Frederik Kessiakof van Astana reed, een Zweed met een mountainbikeverleden en dus een goede daler. En uiteraard wilde Dumoulin niet lossen.

“Dus ik sprint uit een haarspeldbocht om op dat rechte stuk erna in te lopen op Kessiakof”, vertelt Dumoulin. Maar de Zweed schatte de bocht verkeerd in. Wonder boven wonder kon hij de bocht houden en viel de Zweed niet. Dat gold niet voor de Limburger.

'Ik kukelde vijf meter naar beneden'

“Ik had meer snelheid dan hij en voor mij was het: ik stuur in en ik schuif onderuit, of ik probeer hem te houden. Het lukte allebei niet. Ik ben gewoon rechtdoor gereden, knalde tegen de vangrail, sloeg over de kop en ben vijf meter dat ravijn in gekukeld."

"Ik klauterde na de crash zelf omhoog en ging op de vangrail zitten, voelde toen de pijn. Toen ik omlaag keek: overal bloed. Echt veel bloed. Ik keek nog iets beter. Mijn buik lag helemaal open. Ik had er mijn hand zo in kunnen stoppen, zo groot was de wond. Ik zag mijn darmen.”

'De dood was even heel dichtbij'

Dumoulin stelt dat het trauma nog een beetje voelbaar is, al die jaren later, zelfs nu hij is gestopt. "Ik merk dat ik het best wel moeilijk vind om het hierover te hebben. Toen ik op het asfalt lag voordat de ambulance kwam, heb ik een paar momenten gedacht: ik ga dood. Dit was het. Ik dacht ook: ik zou nog wel even de kans willen krijgen iets tegen mijn ouders te zeggen. Ze zeggen dat ik van ze hou."

Ook Giro-winnaar Tom Dumoulin deelt baby-nieuws: 'Snel met z'n drieën' Tom Dumoulin krijgt samen met zijn vriendin Maxime Nieman een eerste kindje. Dat maakte hij bekend op zijn Instagram. 'Snel zullen we met zijn drieën zijn.'

“Ik voelde me eenzaam", vertelde Dumoulin zacht, terwijl hij met Boers op de plek des onheils stond. "Zo alleen had ik me nog nooit gevoeld. Nu ik hier zo sta en eraan terugdenk moet ik toch wel even slikken. Het besef dat de dood even heel dichtbij is geweest. Het besef ook dat je op zo’n eenzame manier kunt sterven."

Enorm litteken

"Toen ik nog op die vangrail zat, probeerde ik met mijn hand de wond dicht te drukken. In de ambulance hebben ze me ter plekke geniet, verband aangelegd en zijn ze daarna als een razende met me naar het ziekenhuis gereden, beneden in het dal. Daar maakten ze scans. Gelukkig had ik geen inwendige bloedingen. Wil je het litteken zien?" Als Dumoulin zijn shirt omhoog trekt, ziet Boers een streep van misschien wel 25 centimeter.

Het boek 'Op Gevoel' verscheen bij uitgeverij Thomas Rap en is geschreven door Nando Boers.

Bijzonder succesvolle loopbaan

Ondanks de dramatische gebeurtenissen die dag had Dumoulin nog een bijzonder succesvolle loopbaan. Zo won hij in 2017 als eerste Nederlander de Giro d’Italia, schreef hij in alle grote rondes zowel een bergetappe als een tijdrit op zijn naam en werd hij wereldkampioen tijdrijden. Daarnaast pakte hij op de Olympische Spelen tot twee keer toe zilver op de tijdrit. In de zomer van 2022 stopte hij per direct met wielrennen na een aantal jaren waarin hij niet lekker in zijn vel zat. Tegenwoordig is hij onder meer actief als wieleranalist.

Tom Dumoulin won de Giro van 2017. © Getty Images