Visma deelt nooit eerder vertoonde beelden van crash Wout van Aert: 'Eerste halfuur was verschrikkelijk'

Wout van Aert is nog altijd herstellende van zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. De Belg zag zijn voorjaar in duigen vallen nadat hij zijn sleutelbeen en meerdere ribben brak. Een goede maand later deelde zijn team Visma | Lease a Bike nooit eerder vertoonde beelden van de crash.

De halfuur lange documentaire over het voorjaar begint met de val in Dwars door Vlaanderen. In de volgwagen van Visma weten ze meteen dat het foute boel is wanneer Van Aert op de grond ligt. "Kut, einde voorjaar en ook einde Giro", klinkt het. Ook sportief directeur Merijn Zeeman zag dat het 'volledig fout was'.

Volgens de pechvogel zelf begon de koers eigenlijk net voor hem en zijn teamgenoten. "Eerst was het heel hard schrikken", blikte Van Aert terug. "Ik wilde zo snel mogelijk naar de zijkant van de weg geraken. Toen ik mij probeerde te verplaatsen, voelde ik dat er van alles niet goed was aan mijn schouder en mijn heup. Toen heb ik echt enorm veel pijn gehad tot het moment dat ik stevige medicatie kreeg in het ziekenhuis. Het eerste halfuur was echt verschrikkelijk."

Geen Giro d'Italia voor Wout van Aert: 'Teleurstellend dat ik ook mijn tweede grote doel moet missen' Wout van Aert heeft laten weten dat hij niet aan de start zal staan tijdens de Giro d'Italia dit jaar. Voor hem en zijn ploeg Visma | Lease a Bike een flinke streep door de rekening. Christophe Laporte is de vervanger van de Belg.

Tripje naar ziekenhuis

Ondanks alle pijn wist Van Aert ook nog een grapje te maken in het ziekenhuis. Eerst ontdekte het medisch personeel een sleutelbeenbreuk, daarna volgden zijn zeven gebroken ribben en daarna een breukje in zijn borstbeen. "Op dat moment was ik eigenlijk best rustig en zei ik om te lachen 'Ik hoop dat er niet te veel dokters meer komen, want er komen dan alleen maar blessures bij'", herinnerde de Belg zich.

Van Aert wist ook direct dan zijn voorjaar erop zat na de crash. "Tijdens Parijs-Roubaix was ik niet thuis en heb ik het een beetje vanop afstand gevolgd. Toen had ik het misschien wel een beetje moeilijker. Toen begon het besef te komen. Ik was nog steeds heel moe en had nog veel verzorging nodig. Ik was nog veraf van trainen. Dat was mentaal het moeilijkste moment van de afgelopen weken", aldus Van Aert, met wie het inmiddels weer naar behoren gaat.

Overigens eindigde Dwars door Vlaanderen wel met een zege voor Visma. De Amerikaan Matteo Jorgenson won. Ook Tiesj Benoot eindigde in de top vijf.