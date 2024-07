'Wat een debiel': Tom Dumoulin haalt uit naar doldwaze fan in Tour de France

Tom Dumoulin blikte in De Avondetappe terug naar het moment in de Tour-etappe van zaterdag, waarin een toeschouwer rare fratsen uithaalde bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Hij belaagde de kemphanen, die gaan uitmaken wie deze Ronde van Frankrijk wint, met een zakje chips.

Het klinkt misschien lullig: een zakkie chips. Maar de hooilgan douwde het zakje vol in het gezicht van Pogacar en stak zijn uitgestoken hand op richting Vingegaard. In een flits kan de Tour van een wielrenner voorbij zijn door zulke gekke acties. Om nog te zwijgen over blessures en revalidaties.

'Een nacht in de cel wat mij betreft': Pogacar en Vingegaard slachtoffer van smerige Tourfan Tadej Pogacar pakte zaterdagmiddag veel tijd op zijn concurrenten op de slotklim Pla d'Adet. Hij reed in z'n eentje solo door de mensenmassa naar de top. Vrijwel alles ging goed, maar één smeerpijp misdroeg zich. Dat was live te zien op televisie. En hij nam niet alleen Pogacar te grazen, ook Jonas Vingegaard.

Debiel

Dumoulin, tweede in de Tour de France van 2018, begint zijn terugblik op de etappe met de prachtige mensenmassa in de Pyreneeën . Het leverde een magische sfeer op: overal volk, opwinding en pure wielerliefde. Dan komt het fragment van de chipsgoioer. "Wat een debiel", moppert Dumoulin.

Tekst gaat door na de tweet

😡 In a world where you can be anything, don't be this stupid guy.



😡 Dans un monde où vous pouvez être qui vous voulez, ne soyez pas cet idiot. pic.twitter.com/oLTkNsXlNK — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2024

Fakkels

Herman van der Zandt (voormalig presentator NOS Sport) zegt: "99 procent van de mensen die er staat is fan en houdt zich aan de regels. Dit was wel het toppunt. Elke dag zegt de organisator dat je van de renners af moet blijven en geen vuurwerk af moet steken."

Steven de Jongh (ploegleider Lidl-Trek) haakt in: "Dat is irritant, die rookdingen. Die fakkels. Je ziet niks meer. De lucht die ze inademen... Mijn renners klagen erover. In de auto krijg je het via de ventilatie binnen. Je proeft het gewoon, een gore lucht."

Jonas Vingegaard ziet nog altijd kansen om tijd te winnen op Tadej Pogacar: 'Dat geeft vertrouwen' Jonas Vingegaard verloor zaterdag veel tijd in de Tour de France op geletruidrager Tadej Pogacar. Hij kwam 39 seconden na zijn grote rivaal over de streep op Pla d'Adet. In het algemeen klassement staat hij nu bijna twee minuten achter Pogacar. Toch gooit de winnaar van 2022 en 2023 nog niet de handdoek in de ring.

Opsporen

Na het incident lieten veel wielervolgers hun afkeer blijken. 'Deze man kan wat mij betreft een nacht in de gevangenis doorbrengen', schreef een wielersupporter op X. 'Lijkt me prima op te sporen met deze beelden, deze knakker', reageerde journalist Thijs Zonneveld.

Dumoulin hoopt dat de boosdoener opgespoord wordt. "Als je een dag later politie aan de deur hebt, zo van: je bent die man van gisteren op de beelden. Dat helpt echt wel, hoor."

Tour-organisatie

De internationale wielrennersvakbond CPA gaat "met plezier juridische stappen ondernemen" tegen de man die tijdens de veertiende etappe van de Tour de France Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard lastigviel met een zak chips. "Dit is respectloos en wordt niet getolereerd", verklaarde voorzitter Adam Hansen op X.

'Instinct' bracht Tadej Pogacar zege en tijdwinst op Pla d'Adet: 'Dit is veel beter' Tadej Pogacar bewees deze zaterdag dat hij de heerser is van de Tour de France. De Sloveense geletruidrager verstevigde de leiding in het algemeen klassement na een overwinning op Pla d'Adet. Pogacar kwam solo over de streep, maar had eigenlijk niet het plan om aan te vallen.

Allez omi

In de Tour van 2021 stond een Franse vrouw langs de weg van het parcours met een bord. Daarop stond 'Allez opi omi'. Het stuk karton was nogal groot uitgevallen en diverse renners kwamen door het uitstekende gevaarte ten val. Na die massale crash maakte ze zich snel uit de voeten. Ze werd uiteindelijk bestraft: vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Tour de France 2024

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.