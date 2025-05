Afwezige Tadej Pogacar zorgt voor problemen bij UAE: 'Die hebben alibi-beurten gedaan'

Hij is er niet bij, maar toch zorgt Tadej Pogacar voor problemen in de Giro d'Italia. Volgens oud-renner en journalist Thijs Zonneveld laat het gemis van de Sloveen zich merken binnen UAE Team Emirates. "Dat is gewoon een andere aanpak dan andere ploegen."

De taakverdeling binnen UAE is normaal gesproken duidelijk: iedereen rijdt voor Pogacar en de Sloveen komt dan vaak als eerste over de streep. "UAE is by far de rijkste ploeg van de wereld op het moment", vertelt Zonneveld in de podcast In De Waaier. "Ze hebben met Tadej Pogacar de beste renner op het moment. Hij heeft heel veel doelen in het jaar: hij rijdt alle klassiekers, twee grote rondes, en wil ook nog het WK winnen. Het hele jaar zijn de grote wedstrijden allemaal voor één man en dat is ook logisch."

Kans grijpen

De Giro is dus een kans voor wat andere renners om zich te laten zien en die kans wordt door velen aangegrepen. Misschien wel door te veel renners. "'Dan staan de jongens die er eigenlijk altijd opstaan om voor Pogacar te werken opeens te drummen, omdat zij denken: dit is mijn kans."

Dat zou zelfs zo ver zijn gegaan dat Juan Ayuso in zijn contract heeft staan dat hij per jaar één grote ronde als kopman moet rijden, dus zonder Pogi. Toch verloor de Spanjaard zondag wat tijd en ging de roze trui naar zijn ploeggenoot, Isaac Del Toro.

Binnen de ploeg hopen dus meerdere renners de rol van kopman nog op zich te krijgen. Dat is ook te zien aan de stand in de Giro, want UAE heeft vier renners in de top tien staan. "Het zijn gewoon allerlei renners die voelen dat er kansen zijn en dat er helemaal niet maar één kopman is die onbetwist is", stelt Zonneveld. "Dat zie je nu gewoon terug in het klassement en dat zie je ook terug aan mannen zoals McNulty en ook zelfs als Vine, die van de week zei dat ze ook niet met zeven klassementsmannen rijden binnen de ploeg kunnen rijden."

Alibi

Het feit dat sommige jongens zich op een dag als zondag nog naar een goede klassering rijden, verbaast Zonneveld enorm. "Zelfs McNulty wordt nog twaalfde in de daguitslag. Die was dus al gevallen en heeft vervolgens ook niet op kop gereden om Roglic op achterstand te brengen of Bernal terug te halen. Hij heeft met heel veel reserve gereden, anders wordt je geen twaalfde. Voor Adam Yates hetzelfde verhaal, anders wordt hij ook geen tiende. Dat zijn echt alibi-beurten die zij hebben gedaan."