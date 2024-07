Dylan Groenewegen dankt 'Batman-bril' na zege in Tour de France: 'Ik zet m'n feestneus de hele avond op'

Dylan Groenewegen voelde al de hele week dat hij snel genoeg was om een rit te winnen in de Tour de France en donderdag lukte hem dat dan ook. De Nederlands kampioen sprintte in het rood-wit-blauw naar de zege in de zesde etappe. Al moest hij wel de fotofinish even afwachten, want het verschil met Jasper Philipsen was heel klein. De zege betekende veel voor Groenewegen, die ook nog een bijzonder object dankte.

"Ik zei vooraf dat het een mooie foto zou worden, maar het was zo close", reageerde Groenewegen bij de NOS op zijn zege. De Nederlands kampioen durfde na de streep dus niet zijn handen de lucht in te steken en moest de wachtkamer in: "Dat is altijd moeilijk. Vaak voel je het wel, maar je wil niet de feestvreugde verbreken als je toch niet hebt gewonnen. Het is geweldig."

Dylan Groenewegen spurt na zinderende massasprint in Nederlandse trui naar fraaie zege in Tour de France De zesde etappe van de Tour de France is donderdag een prooi geworden voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Na een winderige etappe, mét waaiers, duwde hij als eerste zijn fiets over de streep in de mosterdstad Dijon. En dat in het rood-wit-blauw.

Feestneus

Groenewegen valt de hele week al op door de bijzondere bril die hij draagt. Die werd eerder al vergeleken met een soort 'Batman-bril'. De Nederlander had daar een gevatte reactie op: "Ik zet m'n feestneus de hele avond op. Het ziet er misschien een beetje gek uit. Net als die helmen van Visma. Het is zo aan elkaar gewaagd dat je alles zo snel mogelijk wil hebben. Alle beetjes helpen."

Dylan Groenewegen zorgt voor verbazing met bijzondere bril in Tour de France: 'Kylian Mbappé mag hem wel lenen' De derde etappe van de Tour de France is maandag van start gegaan. Dat betekent voor Dylan Groenewegen de eerste kans op een ritzege vanuit de massasprint. In de jacht op een overwinning wordt niets aan het toeval overgelaten. Zo blijkt uit de bril die hij draagt tijdens de rit.

Bijzondere zege

Groenewegen is de eerste wielrenner sinds 2000 die in de Nederlandse kampioenstrui een etappe in de Tour wint. Leon van Bon was de laatste die dat flikte. "Die trui was al zo gaaf. Dan ook nog een Touretappe winnen, dat is voor Nederland mooi en ook voor mezelf."

Emotionele Dylan Groenewegen na bizarre sprint Nederlands kampioen: 'Een trui voor een heel jaar en de Tour' Dylan Groenewegen is zondag in Arnhem Nederlands kampioen geworden. Na een solo van Jasper Haest kon het peloton hem één kilometer voor de finish inhalen. In de massasprint kwam Groenewegen als eerste over de streep.

De druk is eraf

De Nederlands kampioen won voor de zesde keer een etappe in de Tour. Het was zijn eerste zege sinds 2022 en dus zorgde het voor veel opluchting: "Het betekent heel veel. Vorig jaar lukte niet, maar zat ik er wel elke keer dichtbij. Dit jaar heb ik goede benen en zei ik dat moest het lukken. Dan bouw je de druk wel. Als het dan lukt, dan is het de rest van de Tour heel bevrijdend fietsen."

Groenewegen kijkt dan stiekem alweer vooruit, want hij ziet nog genoeg kansen: "Ik denk dat er nog wel vier komen." Toch gaat hij daar de rest van de dag nog niet te veel aan denken: "Eerst gaan we het vieren, want een etappe in de Tour betekent veel. We gaan genieten en dan kijken we verder."

Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar behoudt gele trui na Nederlands succes De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De zesde etappe leverde de eerste Nederlandse ritzege van deze Tour op. Dylan Groenewegen was de snelste in de sprint. Tadej Pogacar behield de gele trui nadat hij die dinsdag had veroverd. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Tour de France 2024

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.