Jonathan Milan blijft nóg langer bij Lidl-Trek. De 24-jarige Italiaan, die deze zomer nog de groene trui won in de Tour de France, heeft zijn contract tot eind 2029 verlengd. Daarmee voegt hij vier extra jaren toe aan zijn bestaande verbintenis met de Amerikaanse ploeg.

Voor Milan was de keuze snel gemaakt. "De sfeer bij Lidl-Trek is echt bijzonder, de mensen hier zijn al snel een tweede familie voor me geworden. Dat maakt een enorm verschil als je alles geeft op de fiets", vertelt hij trots. "Dit voelt als mijn thuis. De beslissing om bij te tekenen was dan ook heel natuurlijk."

'Hij heeft onze verwachtingen overtroffen'

Milan groeide de laatste jaren uit tot een van de beste spurters van het peloton. In de Giro d'Italia van 2023 won hij drie ritten én het puntenklassement. Dit jaar debuteerde hij in de Tour de France met twee etappezeges én de eindwinst in de strijd om het groen. Op de wielerbaan pakte hij eerder al olympisch goud en meerdere wereldtitels. In totaal staat de teller op 24 profzeges voor de sterke Italiaan.

Ook ploegbaas Luca Guercilena is dolblij dat zijn sprintkanon langer blijft. "Voordat we hem haalden, wisten we dat hij een groot talent was. Maar in anderhalf jaar heeft hij onze verwachtingen zelfs overtroffen. Hij heeft samen met zijn lead-out een van de sterkste sprinttreinen van het peloton neergezet. We zijn trots dat hij dit pad met ons wil blijven bewandelen", is de ploegbaas in zijn nopjes met de contractverlenging.

Excited to make more memories together! @MilanJonathan_ has made Lidl-Trek his home until 2029 💚



Read the full story 📰 https://t.co/GoK3EgW2H9 pic.twitter.com/nBlrGhWmxb — Lidl-Trek (@LidlTrek) August 22, 2025

Lidl-Trek bouwt verder aan sprinttrein

De verlenging van Milan past in een grotere strategie. Eerder verlengden ook Edward Theuns en Simone Consonni, twee vaste krachten in zijn sprinttrein. Daartegenover staat het vertrek van Jasper Stuyven naar Soudal Quick-Step. Met de komst van Max Walscheid en de contractverlenging van Mads Pedersen, die zelfs 'voor het leven' tekende, bouwt Lidl-Trek stevig door richting de komende seizoenen.

Milan zelf kijkt alvast vooruit. "We hebben al mooie dingen bereikt, maar dit is pas het begin. Ik geloof heilig dat we samen nog grotere zeges kunnen pakken. Met de steun van mijn ploeggenoten wil ik blijven groeien. Zij verrassen me constant met het werk dat ze verzetten. Ik ben ze daar enorm dankbaar voor", sluit hij af.