De Tour de France finisht zondag in Parijs, maar het wielerfeest krijgt maandag al een vervolg in eigen land. In Boxmeer staan bij het criterium daags na de Tour meerdere grote namen aan de start, met ritwinnaars Thymen Arensman en Jonathan Milan als blikvangers. Eén grote naam ontbreekt: Mathieu van der Poel.

Arensman, die afgelopen weekend zijn eerste ritzege ooit boekte in de Tour, was al langer een wens van de organisatie. De 25-jarige Nederlander van Ineos Grenadiers won een zware bergetappe en is een van de grote beloften van het Nederlandse wielrennen. "We hebben Thymen tijdens de laatste rustdag nog persoonlijk gesproken. We zijn blij dat hij er maandag bij is", is rondebaas Pierre Hermans in zijn nopjes met de komst van Arensman.

Ook Milan is van de partij. De Italiaanse sprinter won al twee etappes en rijdt nog altijd in de groene trui als leider van het puntenklassement. Als hij die zondag in Parijs weet vast te houden, mag Boxmeer zich maandag opmaken voor de komst van de officiële groenetruidrager van de Tour.

Sterk deelnemersveld, maar zonder Van der Poel

De organisatie weet elk jaar weer een sterk deelnemersveld neer te zetten. Zo staan dit keer ook Nederlands kampioen Danny van Poppel, Elmar Reinders, Roel van Sintmaartensdijk en talent uit de streek Tijmen Graat op het startformulier. Grote afwezige is dus Mathieu van der Poel. De ritwinnaar en geletruidrager na de tweede Touretappe moest deze week de koers verlaten met een longontsteking en moet het criterium daardoor aan zich voorbij laten gaan.

Vorig jaar schreef Dylan Groenewegen het criterium van Boxmeer op zijn naam. Er was een volledig Nederlands podium met Mike Teunissen en Wout Poels. De vrouwenkoers, met onder anderen Ellen van Dijk, begint maandag om 16.00 uur. De profkoers volgt om 20.00 uur.

Ploeg van Arensman in opspraak

Arensman is deze Tour sportief een van de opvallendste Nederlanders, maar kreeg recent ook te maken met lastige vragen buiten het asfalt. Zijn ploeg INEOS Grenadiers raakte namelijk in opspraak door een omstreden staflid. Masseur David Rozman verliet halverwege de Tour de ronde, nadat hij werd opgeroepen voor een gesprek met het internationale antidopingagentschap ITA over zijn vermeende betrokkenheid bij een eerdere dopingzaak.

Zelf hield Arensman zich afzijdig van de kwestie. Na zijn indrukwekkende overwinning op Luchon-Superbagnères gaf hij aan nergens van op de hoogte te zijn. "Het spijt me dat jij degene bent die deze vragen moet beantwoorden", kreeg hij te horen van een aanwezige journalist. "Ik weet hier eerlijk gezegd niets van", liet hij weten. In Boxmeer zal de aandacht maandag ongetwijfeld weer op zijn prestaties liggen.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacaren Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.