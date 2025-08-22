Franck Bonnamour is hard onderuitgegaan. De internationale wielerunie UCI heeft de Fransman voor vier jaar geschorst na afwijkingen in zijn bloedwaarden. Voor de 30-jarige renner lijkt dit het definitieve einde van zijn loopbaan.

Begin 2024 werd Bonnamour voorlopig geschorst nadat er opvallende waarden werden ontdekt in zijn biologische paspoort. Zijn toenmalige ploeg Décathlon AG2R zette hem meteen aan de kant en besloot enkele weken later zijn contract te ontbinden.

De Fransman kende zijn hoogtepunt in de Tour de France van 2021. Toen viel hij namens het Franse B&B Hotels veelvuldig aan en werd hij zelfs uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de ronde. Inmiddels is dat imago volledig verdwenen.

'Ik heb altijd de regels gerespecteerd'

Volgens Bonnamour heeft hij altijd 'de regels gerespecteerd'. Hij ontkende verboden middelen te hebben gebruikt en probeerde aanvankelijk zijn gelijk te halen met hulp van advocaten. Maar eind 2024 gooide hij de handdoek in de ring: de kosten liepen te hoog op om door te vechten.

Franse media omschreven hem destijds als 'verbitterd'. De renner vindt dat hem onrecht is aangedaan, maar besloot het gevecht met de UCI niet voort te zetten. Daarmee werd een terugkeer in het peloton al onwaarschijnlijk.

Einde verhaal voor Bonnamour

De schorsing van Bonnamour loopt tot en met 4 februari 2028. Tegen die tijd is hij 33 jaar oud en lijkt een rentree op het hoogste niveau uitgesloten. De Fransman stond al niet te boek als het grootste talent en na deze misstap zijn er maar weinig teams die hier hun handen aan gaan branden.

Wat ooit begon met veelbelovende aanvallen in de Tour, eindigt nu in een lange schorsing en een gebroken carrière. Het doek lijkt daarmee definitief gevallen voor Bonnamour.

