Topwielrenner Mads Pedersen droomt na zijn grote valpartij in de Ronde van Valencia nog steeds van de zege in Parijs-Roubaix. De weg naar herstel was zwaar, zo blijkt uit exclusieve beelden van Team Lidl-Trek.

Begin februari ging het mis voor de Deen, op zijn eerste koerdag in Valencia. Hij brak zijn pols en sleutelbeen bij een valpartij. Hij voelde de droom van zijn eerste zege in een monument tijdens Parij-Roubaix uiteen spatten.

Hij had namelijk meteen in de gaten dat het goed mis was. "Ik lag op mijn buik, hapte naar adem en probeerde me op te duwen. Ik voelde meteen dat mijn pols gebroken was", vertelt Pedersen in een documentaire van zijn team Lidl-Trek.

'Dan stopt het hier voor mij'

Hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis en er werd gevreesd voor letsel aan zijn rug. De ploegleider, Michael Schär, maakte zich grote zorgen. "Micky huilde niet, maar was emotioneel", aldus Pedersen. "Ik zei tegen hem: 'Als mijn rug gebroken is, dan stopt het hier voor mij.'"

Dromen

Gelukkig bleek dat niet het geval, maar de renner moest wel geopereerd worden. Daarna ging de focus snel op het herstel. Op 21 maart verscheen hij tot ieders verbazing aan de start van Milaan-Sanremo. "Je moet jezelf toestaan om te dromen van de zege", sprak hij bij de start. "Zodra het startschot gegeven is, verlies je de controle. Dat kan je de zege opleveren of niet. Het zou vooral fijn zijn om eens een editie zonder pech mee te maken. Hopelijk gebeurt dat in 2026."

Daarna volgde echter weer een tegenslag. Pedersen werd ziek en moest In Flanders Fields aan zich voorbij laten gaan. "Het voorjaar is niet wat we ervan hadden gehoopt. Meer tegenslagen dan we willen en gewend zijn", zei hij daarover. Maar hij blijft dromen, hard werken en geloven in overwinningen.