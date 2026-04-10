Mathieu van der Poel gaat zondag proberen om Parijs-Roubaix voor het vierde jaar op rij te winnen. Richting die voorjaarsklassieker heeft hij echter een opvallende onthulling gedaan. Op de belangrijke passages van de koers, de kasseientstroken, traint Van der Poel nauwelijks.

Parijs-Roubaix is een van de bekendste en beruchtste voorjaarsklassiekers die er in het wielrennen bestaat. Één specifiek aspect maakt de koers echt anders dan anderen: de vele kasseienstroken. In totaal zitten er dit jaar dertig passages in de koers waarbij de renners over de kinderkopjes moeten rijden. Het is dan ook niet voor niks dat de winnaar een kassei krijgt als beker bij een overwinning in Parijs-Roubaix.

Die kassei is de laatste jaren een absolute prooi voor Nederlanders. De editie van 2021 was de laatste keer dat een renner die niet uit Nederland komt de kors won. Sonny Colbrelli kwam toen als winnaar uit de bus. Een jaar later was het Dylan van Baarle die de kassei mee naar huis mocht nemen en in de drie jaren daarna was het telkens Van der Poel die won. Ook dit jaar is hij de topfavoriet, ondanks zijn tweede plek bij de Ronde van Vlaanderen vorige week. In Parijs-Roubaix lijkt Van der Poel toch altijd een klein streepje voor te hebben op Tadej Pogacar.

Trainen op kasseien

Of dat streepje voor door de kasseien komt, valt nog te bezien. In het Algemeen Dagblad vertelt Van der Poel dat hij absoluut niet graag over de lastige passages rijdt. Zo noemt Van der Poel 'de laatste' kasseienstrook zijn favoriet. "Dan weet je dat het er bijna op zit" is de Nederlander stellig. Trainen op de kasseien doet Van der Poel dan ook zelden. Volgens de toprenner zijn er maar 'weinig jongens in het peloton die dat wel doen'.

Volgens Van der Poel zijn er maar een aantal gelegenheden in een jaar waarin hij op kasseien rijdt en traint. "We vermijden de slechte wegen. Alleen tijdens de verkenning van de E3-prijs en de Ronde van Vlaanderen. En de wedstrijden natuurlijk." Over de kasseien van Parijs-Roubaix rijdt Van der Poel slechts twee keer in een jaar. Tijdens de verkenning en tijdens de race zelf.