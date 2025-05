Topwielrenner (30) kondigt plotseling afscheid aan: 'Die ervaringen hebben zijn tol geëist'

Topsprinter Caleb Ewan heeft voor een grote verrassing gezorgd in de wielerwereld. De Australische renner won vorige maand nog een etappe in de Ronde van het Baskenland, maar heeft dinsdagochtend bekendgemaakt dat hij per direct stopt met fietsen.

Ewan deelde een officieel statement via zijn sociale media. "It's been a wilde ride", schrijft de topsprinter bij het bericht waarin hij zijn beslissing om de fiets aan de wilgen te hangen. Ewan kende een aantal moeizame jaren, maar leek na zijn stap naar INEOS Grenadiers weer op de weg terug. Hij won vorige maand nog een etappe in de Ronde van het Baskenland, zijn eerste zege op het hoogste niveau sinds jaren. Hij heeft de beslissing dan ook niet zomaar genomen.

"Na heel veel nadenken, heb ik besloten om te stoppen met wielrennen", schrijft Ewan in de verklaring. "Ik heb tijdens mijn carrière van elf jaar veel meer bereikt dan ik ooit had verwacht. De reis heeft alle verwachtingen overtroffen en ik ben heel dankbaar voor alle kansen, uitdagingen en de groei die mijn leven vorm heeft gegeven."

De Australiër schrijft dat hij de honger om te presteren kwijt is geraakt: "Ooit voelde het als mijn hele wereld, maar dat is niet meer het geval. De laatste paar jaren waren niet makkelijk, maar in 2025 vond ik iets nieuws dankzij INEOS. Niet alleen de benen, maar ook het geloof. Ze gaven me de ruimte, het vertrouwen en de omgeving om mezelf opnieuw uit te vinden. Ik wist weer te winnen, voelde me weer mezelf en voelde me gerespecteerd. Ik kan ze niet genoeg bedanken."

Dat alles was echter niet genoeg om hem door te laten gaan: "De waarheid is dat het gevoel dat je jarenlang zoekt, sneller verdween dan normaal, zelfs toen ik als eerste over de streep kwam. Mijn ervaringen in de afgelopen twee jaar, en met name in de tweede helft van 2024, hebben zijn tol geëist op de relatie tussen mij en de sport."

Lange erelijst

Ewan vocht tijdens zijn carrière veel sprintduels uit met Nederlandse toppers als Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen en boekte in zijn loopbaan liefst 65 overwinningen. De Australiër won etappes in alle drie de grote rondes.

Hij was vijf keer de beste in de Tour de France, was ook vijf keer de snelste in de Giro d'Italia en kwam in 2015 ook een keertje als eerste over de streep in de Vuelta. In 2019 wist hij de prestigieuze sprint op de Champs-Élysees tijdens de laatste etappe van de Tour te winnen. De Australiër eindigde in 2018 en 2021 ook nog als tweede bij Milaan-Sanremo.