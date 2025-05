Wereldkampioene Lotte Kopecky lucht haar hart: 'Ik was klaar met alle meningen'

Ze won de Ronde van Vlaanderen en reed weer zichtbaar van voren, maar achter de schermen speelde zich een ander verhaal af. Lotte Kopecky, wereldkampioene en kopvrouw van SD Worx, heeft op Instagram openhartig teruggeblikt op een moeilijk voorjaar. De fysieke strijd met een knieblessure, mentale druk en hoge verwachtingen eisten hun tol.

Hoewel de zege in de Ronde van Vlaanderen op papier een succes was, voelde het voorjaar voor Kopecky niet compleet. "Ik zei na Luik-Bastenaken-Luik dat ik blij moest zijn met mijn voorjaar na de winter die ik heb gehad, maar ik had daar misschien wat langer over moeten nadenken", schrijft ze openhartig op Instagram.

Haar voorbereiding werd verstoord door een knieblessure, waardoor ze lang rust moest houden en zonder topvorm aan het seizoen begon. Dat vrat aan haar vertrouwen, zeker met het oog op de hoge verwachtingen van buitenaf.

Het verwachtingspatroon was groot en dat voelde ze. "Ik was gewoon klaar met alle meningen en alle hoge verwachtingen. Ik had het gevoel dat ik niet goed genoeg meer was", laat de wereldkampioene weten. Ze benadrukt dat media belangrijk zijn, maar dat het lastig is om oordelen te lezen van mensen die niet weten wat er speelt in het leven van een topsporter.

Kopecky maakte haar seizoensdebuut in Milaan-San Remo, waar ze ploeggenote Lorena Wiebes naar de zege hielp. "Ik voelde dat mijn lichaam ritme nodig had, maar race per race merkte ik dat ik beter werd. Ik probeerde het proces te vertrouwen, maar heb nooit mijn beste vorm bereikt", oordeelt ze hard. Desondanks stond ze er telkens, zelfs zonder de benen van weleer.

Toch eindigt Kopecky haar bericht met vertrouwen richting de toekomst. Ze is blij met de stappen die ze ondanks alles heeft gezet en kijkt vooruit. "Net als jullie hoopte ik op meer. Maar ik ben blij met hoe alles is gegaan en ben met goede vorm uit de klassiekers gekomen. Soms gebeuren de dingen voor een reden... Ik blijf hard werken en droom van grootse dingen in de zomer."

In juli keert Kopecky terug naar de Tour de France Femmes, waar ze in 2023 al indruk maakte met een tweede plaats achter ploeggenote Demi Vollering. Een jaar later bewees ze haar klasse opnieuw door ook in de Giro Donne als tweede te eindigen. Met die podiumplaatsen in de grootste etappekoersen op haar naam, mikt ze dit jaar op nóg meer. Een volledig fit begin van de zomer zou haar wel eens richting het hoogste treetje kunnen brengen.