Michael Matthews is terug in het peloton. En dat mag best bijzonder worden genoemd, gezien zijn situatie afgelopen zomer. Op weg naar de Tour de France ging het vreselijk mis met de 34-jarige Australiër.

Matthews had een longembolie, zo communiceerde zijn ploeg Jayco AlUla enkele weken voor het Grand Départ in Lille. In mei won hij nog de WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt, terwijl hij vierde werd achter winnaar Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo.

'Ik viel zelfs van mijn fiets'

Toch was Matthews' situatie wat ernstiger dan het persbericht deed vermoeden. "De artsen zeiden dat als ik mijn trainingen nog een dag of twee, drie langer had uitgeoefend, ik het waarschijnlijk niet zou overleefd hebben", onthulde hij in magazine Rouleur. "De ene dag deed ik een hoogtetraining zoals ik gewend was. De volgende dag lag ik in het ziekenhuis."

Tijdens zijn hoogtestage merkte Matthews dat hij last kreeg van ademhalingsproblemen. "Ik kreeg een scherpe, stekende pijn op de borst. Alleen bleef ik doortrainen, denkend dat het allergieën waren", aldus Matthews. De Australiër dacht aan hooikoorts, het bleek vele malen erger. "Het einde van de stage naderde. Ik moest enkele oefeningen doen, maar het lukte zelfs niet om er eentje te doen. Ik kreeg hoofdpijn, bij het bergop rijden viel ik van mijn fiets. Toen werd beslist om toch naar het ziekenhuis te gaan."

Terug in het peloton

Daar werd na allerlei tests en scans een longembolie vastgesteld. "Ik heb dagen in het ziekenhuis gelegen en drie maanden bloedverdunners genomen", aldus Matthews, die onlangs zijn rentree maakte. Hij werd achtste in de Bretagne Classic. Bij de Maryland Cycling Classic kreeg hij DNF (niet gefinisht) achter zijn naam.

Dit weekeinde is Matthews in Canada voor de GP's Québec (vrijdag) en Montréal (zondag). Daar doen ook namen als Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Biniam Girmay en Arnaud De Lie mee.